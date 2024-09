"Fortune de France" : résumé des deux derniers épisodes diffusés lundi 30 septembre 2024 sur France 2

Lundi 30 septembre 2024 à 21:10, France 2 vous proposera de découvrir les deux derniers épisodes inédits de "Fortune de France", une mini-série réalisée par Christopher Thompson.

L'histoire en quelques lignes...

Périgord noir, 1557. Les guerres de Religion menacent la France.

Derrière les remparts du château de Mespech, cerné par un monde dangereux, hostile et intolérant, la famille Siorac lutte pour sa survie et ses convictions.

Jean, le père, est contraint de renouer avec la violence pour défendre son idéal.

Isabelle, la mère, se bat pour exister dans un monde où les hommes font la loi.

Pierre et François, les fils, entrent brutalement dans l’âge adulte, déchirés comme leur pays entre la foi protestante de leur père et la ferveur catholique de leur mère.

Il y a la vie d’une communauté, les maîtres et les serviteurs, les parents et les enfants, les épidémies, les adversaires, les batailles et les deuils, la science et les superstitions et les histoires d’amour.

21:10 Épisode 5 La peste



La mort d’Isabelle laisse Jean inconsolable et Pierre porteur d'un lourd secret. La peste ravage la région. Fontenac, l’ennemi juré, supplie Siorac de sauver sa fille Diane atteinte de la maladie. Jean accepte à condition qu'elle soit mise en quarantaine, et réussit à la guérir. François tombe fou amoureux de Diane, tandis que Pierre découvre l'amour avec Hélix.

22:00 Épisode 6 Pères et fils



Le courage des Siorac père et fils a sauvé Sarlat de la famine. Lors d'une cérémonie en leur honneur devant toute la ville, un duel de démonstration entre Pierre et François se transforme en bagarre sans merci. François révèle la médaille catholique de Pierre, provoquant la colère de Siorac. Désobéissant à son père, François demande la main de Diane à Fontenac, qui tend un piège à Siorac.

Avec Nicolas DUVAUCHELLE (Jean de Siorac), Guillaume GOUIX (Jean de Sauveterre), Lucie DEBAY (Isabelle de Caumont), Grégory FITOUSSI (Baron de Fontenac), Blandine BELLAVOIR (Cathou), Antoine GOUY (Gamelin), Simon ZAMPIERI (Pierre de Siorac), Lou LAMPROS (Hélix), Angelina WORETH (Diane de Fontenac), Marcel THOMPSON (François de Siorac), Ophélie BAU (Franchou), Louis DURANT (Samson), David AYALA (Cabusse), Isabelle DE HERTOGH (Maligou), Émilie INCERTI (Barberine)...