Final de "Good Doctor", les deux derniers épisodes diffusés sur TF1 mercredi 2 octobre 2024

Mercredi 2 octobre 2024 à partir de 21:10, TF1 diffusera les deux ultimes épisodes de la série "Good Doctor" avec Freddie Highmore.

Dans cette dernière saison de "Good Doctor", de nouveaux défis attendent nos héros.

Après la naissance de leur fils, Steve, Shaun et Lea naviguent entre les joies et les défis de la parentalité et doivent s'adapter à leur nouveau rôle...

Pendant ce temps, l'équipe continue de faire face aux nombreux changements auxquels elle a été confrontée à l'hôpital au cours de l'année écoulée et doit apprendre à les accepter si elle veut aller de l'avant...

21:10 Épisode 7x09 Un amour inconditionnel



Glassman héberge Hannah chez lui et supervise ses doses quotidiennes d’oxycodone. Shaun finit par l’apprendre. Décidé à le dénoncer auprès de Lim, il change d’avis après une discussion avec Léa. Cette dernière lui fait comprendre les raisons plus profondes qui poussent Glassman à aider Hannah. C’est pour lui chance de rédemption après la mort de Maddie. Mais Hannah ne respecte pas les règles établies par Glassman. Il trouve de l’oxycodone dans ses affaires. Lorsqu’elle menace encore une fois de partir, Glassman, désespéré, finit par céder et s’en va.

Claire découvre que la masse dépistée dans son sein au Guatemala est finalement cancéreuse. Toute l’équipe est sur le pont pour trouver un traitement. L’intervention est un succès. Claire et Jared se rapprochent inexorablement.

Park souhaite offrir à Morgan le mariage ses rêves. Il a quatre jours pour tout organiser. Il relève le défi avec brio. A la fête, Glassman annonce à Shaun que son cancer a récidivé et qu’il va mourir.

Jared et Claire s’apprêtent à passer la nuit ensemble lorsque Claire est victime d'un malaise.

22:00 Épisode 7x10 Au revoir



Suite à la récidive de son cancer, le docteur Glassman refuse tout traitement et se prépare à profiter au maximum des derniers mois qu’il lui reste à vivre.

L’infection de Claire s’aggrave. Malgré un avenir incertain, Claire et Jared s’avouent leurs sentiments. Lim et Jared découvrent que l’infection de Claire est due à une bactérie résistante et décident de la placer dans un coma artificiel pour donner le maximum de chances à son organisme de lutter contre l’infection. Shaun a du mal à accepter la situation. Il refuse de se résigner à dire au revoir et s’acharne pour trouver des solutions à ces deux "problèmes". La survie de Claire dépend d’une amputation. Shaun et Lim sont réticents, mais Jared réussit à les convaincre que sa vocation lui permettra de surmonter cette épreuve.

Sous l’influence de Léa, Shaun finit par renoncer à essayer de soigner Glassman, mais il met toute l’équipe à contribution pour trouver un traitement expérimental permettant de sauver Claire. Hélas, l’agence de santé refuse de l’autoriser. Shaun est sur le point de l’administrer lui-même à Claire, mais Glassman prend sa place pour lui éviter d’être radié...