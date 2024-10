"Brokenwood" : épisode inédit, comme chien et chat, dimanche 6 octobre 2024 sur France 3

Dimanche 6 octobre 2024 à 21:05, France 3 vous proposera de découvrir le quatrième épisode de la 9ème saison de la série "Brokenwood" : « Comme chien et chat ».

Brokenwood, petite bourgade de Nouvelle-Zélande, est toujours aussi charmante et toujours aussi mortelle. Des meurtres étranges, perturbants et toujours déconcertants. Ils surviennent quand on s’y attend le moins et ont pour victimes des amis et voisins. Et leurs auteurs sont toujours ceux qu’on ne soupçonnerait jamais.

Heureusement, la brigade criminelle de Brokenwood est là pour résoudre ces crimes.

Épisode 9x04 Comme chien et chat



Andrea, une auxiliaire vétérinaire, est retrouvée morte au pied d’un arbre, des rênes de cheval autour du cou. Au cours de la même soirée, la clinique vétérinaire où elle travaillait a été cambriolée.

Mike et son équipe ne croient pas à une coïncidence et découvrent vite que l’ambiance de la clinique n’était pas au beau fixe.