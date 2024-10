"Tom et Lola" : les épisodes 3 & 4 diffusés sur France 3 mardi 8 octobre 2024

Mardi 8 octobre 2024 à partir de 21:10, France 3 diffusera les deux nouveaux épisodes de "Tom et Lola", une nouvelle série policière avec Dounia Coesens et Pierre-Yves Bon.

Un ami, on aime ses défauts. Un coloc, on le supporte. Un collègue, on le subit. Mais quand on est les trois à la fois, et qu’en plus on est flics…

21:05 Épisode 1x03 Du sang dans les nuages



Un corps sans vie, poignardé dans le dos, est découvert dans la nacelle d'une montgolfière, plongeant Tom et Lola dans une enquête complexe. Les enquêteurs se lancent à la recherche d'un passager introuvable et scrutent les déclarations de l'épouse de la victime, soupçonnant des non-dits.

En marge de l'affaire, leur collaboration traverse une zone de turbulences. Leur cohabitation, tant professionnelle que personnelle, se heurte à des défis imprévus. Lola peine particulièrement à s'adapter à la présence constante de Tom, créant des tensions dans leur duo d'enquêteurs.

21:55 Épisode 1x04 Jeu de piste



La découverte d'un cadavre sur un échafaudage situé dans un secteur touristique mobilise la brigade. L'affaire prend une dimension inattendue quand Tom et Lola reçoivent une boîte remplie d'énigmes, visiblement connectées à la victime. Cette tournure inattendue laisse penser que le meurtrier cherche activement à les manipuler. Confrontée à ce défi, l'équipe s'engage dans une course contre la montre. Chaque énigme résolue pourrait être la clé pour prévenir un nouveau meurtre. La pression monte alors que les enquêteurs tentent de décrypter les intentions du tueur.