"Tulsa king" : série inédite avec Sylvester Stallone diffusée sur M6 à partir du mardi 8 octobre 2024

Mardi 8 octobre 2024 à 21:10, M6 diffusera les trois premiers épisodes de "Tulsa King", une série américaine inédite avec Sylvester Stallone.

Fraîchement libéré de prison après une peine de 25 ans, l’ancien caïd de la mafia new-yorkaise Dwight “Le Général” Manfredi est exilé sans cérémonie par son patron pour s’installer à Tulsa, dans l’Oklahoma.

Dwight décide de constituer sa propre équipe à partir d’un groupe de personnages improbables pour l’aider à établir un nouvel empire criminel dans un endroit qui, pour lui, pourrait tout aussi bien être une autre planète.

21:10 Épisode 1x01 À l'ouest, l'ancêtre

À sa sortie de prison, Dwight Manfredi a la désagréable surprise d'apprendre que sa famille mafieuse n'a plus rien à lui offrir à New York. Envoyé à Tulsa, en Oklahoma, il ne perd pas de temps pour se faire de nouveaux associés.

21:55 Épisode 1x02 Le centre de l'univers



Dwight, Tyson et Bodhi prennent la route pour aller régler une affaire sensible et improvisent un petit détour. Stacy fouille dans le passé de Dwight.

22:40 Épisode 1x03 La Chevrolet

Dwight entrevoit une occasion de faire une affaire juteuse. Un test de routine prend une tournure explosive. Stacy s'ouvre à Dwight sur ce qui l'a conduite à Tulsa.