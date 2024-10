"L’agent infiltré" : mini-série inédite diffusée sur ARTE jeudi 10 & vendredi 11 octobre 2024

À Hambourg, un jeune Afghan sans histoire est recruté de force comme agent infiltré pour contrer l’organisation d’un attentat terroriste… Une série policière nerveuse, adaptée du succès britannique « Informer » à suivre sur ARTE jeudi 10 et vendredi 11 octobre 2024.

En adaptant une série britannique à succès, « Informer », condensée dans le temps et transposée dans la cité hanséatique – et dans son importante communauté afghane –, le cinéaste allemand Matthias Glasner touche juste, et nous entraîne dans une intrigue nerveuse aux personnages bien campés, enchaînant rebondissements et fausses pistes. Un polar qui plonge, aux côtés de héros souvent peu aimables, dans les arcanes du contre-terrorisme allemand, où personne – entre les renseignements, la police fédérale et celle du Land, aux intérêts divergents – ne joue tout à fait franc jeu.

Que s’est-il réellement passé ce soir de concert à la Philharmonie ? La série entière est construite comme un flash-back, déroulant façon puzzle l’anatomie d’un fiasco policier, en ouvrant chaque épisode sur la soirée fatidique, puis sur le procès de l’attentat. Sur le banc des accusés, les décideurs qui, contrairement aux infiltrés et aux informateurs qu’ils lancent froidement sur le terrain, n’auront jamais eu à se salir les mains.

La série sera diffusée sur deux soirées.

Jeudi 10 octobre 2024

21:10 Épisode 1

Dans le métro de Hambourg, Emilia laisse par inadvertance son portable sur un siège. Alors qu’elle a donné rendez-vous à l’homme qui l’a retrouvé, ce dernier est abattu devant ses yeux…

Retour neuf jours plus tôt : le quartier général de la police de Hambourg est en alerte. El Adoua, instigateur d’un attentat sanglant commis à Oslo, vient d’être abattu en Italie. Également recruteur, il aurait fait deux semaines plus tôt un séjour à Hambourg. La police soupçonne un attentat imminent à l’occasion d’un concert à la Philharmonie de l’Elbe. Sous les ordres de Rose Kuhlenkampf, de l’office régional de police judiciaire, Gabriel Bach, agent aux méthodes discutables et au passé sulfureux, est mis sur l’affaire aux côtés de Holly Valentin, brillante jeune recrue de la division antiterroriste. Alors qu’ils entrent en contact avec le trafiquant et informateur Youssef Hassan, qui pourrait les renseigner sur les fréquentations d’El Adoua, Raza Shaheen, un jeune Afghan sans histoire, se trouve bientôt happé, bien malgré lui, dans l’enquête…

21:45 Épisode 2



Sans l’accord de Gabriel, Holly parvient à recruter comme informateur infiltré le jeune Raza, en garde à vue pour détention de stupéfiants, en lui promettant un passeport allemand pour sa petite amie menacée d’expulsion. La nouvelle recrue devra exploiter ses liens pourtant distants avec Dadir, le frère de Youssef Hassan, pour remonter la trace d’un certain "Big Shot", qu’avait mentionné ce dernier avant d’être tué dans des circonstances mystérieuses. Équipé de micros, Raza s’acquitte de sa mission malgré sa nervosité : se rapprochant de Dadir, il tente de sympathiser avec les caïds présents aux obsèques de Youssef, mais éveille quelques soupçons. Pendant ce temps, Gabriel renoue avec un passé – et un alias, "Charlie" – qu’il aurait préféré laisser derrière lui.

22:30 Épisode 3

L’effraction nocturne commise par un mystérieux étranger dans la Philharmonie de l’Elbe renforce les soupçons d’un attentat imminent. Pourtant, les éléments concrets sont maigres. De son côté, Raza, échaudé par les événements, souhaite mettre fin à l’infiltration. En vain : Gabriel et Holly le chargent désormais de se rapprocher de Gol Rahmani, un compatriote afghan aperçu aux obsèques, trafiquant entretenant des liens avec les réseaux islamistes et soupçonné d’être le dénommé "Big Shot". Raza saisit l’occasion quand Dadir, qui pourrait reprendre le business de son frère, lui propose de l’accompagner à un rendez-vous chez Rahmani…

Vendredi 11 octobre 2024

20:55 Épisode 4

Le ministère fédéral de l’Intérieur a enjoint la police locale d’abandonner la piste "Big Shot", trop floue, pour se concentrer sur le projet d’attentat à la Philharmonie. L’homme qui y a fait effraction, réfugié syrien, aurait des liens avec le terroriste El Adoua. Avec l’accord de leur supérieure pourtant, Gabriel et Holly poursuivent discrètement leur travail avec Raza. Ce dernier a su gagner la confiance de Gol Rahmani, qui lui a confié une mission test : transférer vers l’Afghanistan une grosse somme d’argent liquide. Alors que Dadir et Raza ont un nouveau rendez-vous avec Rahmani, la situation dégénère, sous les yeux de Nazir, le petit frère de Raza. Holly, de plus en plus intriguée par le passé de Gabriel, entre en contact avec Emilia, l’épouse de son collègue.

21:45 Épisode 5

Holly a découvert que Rahmani travaille en réalité pour l’État allemand, qui finance, à travers les sommes transférées en Afghanistan, les adversaires des talibans. Contrainte par Naheema Triebel, agent des renseignements, à coopérer pour garder la manœuvre secrète, Holly se met Gabriel à dos. Raza a pour sa part compris que ce n’est pas Rahmani mais Jazir, son associé, qui semble préparer une attaque à la bombe. Dadir, qui a survécu au coup de feu de la veille, dénonce Raza comme son auteur, les mettant, lui et sa famille, dans une situation plus que périlleuse.

22:30 Épisode 6

Après avoir été arrêtés par la police fédérale pour soupçon de terrorisme, Raza, sa petite amie, son père et son frère Nazir ont été relâchés sous la pression de l’opinion publique. Mais Raza, compromis par ses liens avec les autorités, voit ses proches lui tourner le dos. Alors que l’heure de la représentation approche à la Philharmonie, la police locale est en alerte maximale. Holly, résignée à se retirer de l’affaire et prise dans un conflit de loyauté, décide de rencontrer Emilia pour lui dévoiler ce qu’elle sait du passé de Gabriel. Ce dernier se rend avec Raza au rendez-vous avec Jazir. Un engrenage funeste se met en branle…