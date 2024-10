La mini-série "Dans l'ombre" adaptée du roman d'Édouard Philippe & Gilles Boyer diffusée sur France 2 à partir du 30 octobre 2024

Mercredi 30 octobre 2024 à 21:00, France 2 débutera la diffusion de la mini-série "Dans l'ombre", un thriller politique sur les usages de la politique française, écrit avec deux hommes politiques qui ont occupé les plus hautes fonctions...

Adaptée du roman d’Édouard Philippe et de Gilles Boyer, cette mini-série en 6 épisodes nous plonge au cœur d'un système dont le but ultime est la conquête du pouvoir.

L'histoire en quelques lignes...

César Casalonga a deux passions dans la vie : son métier de conseiller politique où il excelle comme stratège et son patron, Paul Francoeur, qu’il accompagne depuis dix-sept ans dans l’ascension qui doit le conduire à la présidence de la République.

Cet objectif est enfin en vue lorsque Francoeur gagne l’investiture de son parti à l’issue d’une primaire qui l’opposait à sa concurrente pourtant favorite, Marie-France Trémeau. La victoire est serrée et n’en est que plus inattendue. Alors que l’heure est à l’union entre les états-majors des deux candidats, César reçoit un coup de fil anonyme qui l’informe que la primaire a été truquée. Il va devoir se rendre rapidement à l’évidence : une fraude a été commise.

S’ensuit une course folle contre la montre en pleine campagne présidentielle, alors que les pièges tendus par leurs adversaires politiques, mais aussi par leurs rivaux du même camp, se multiplient : César et Marylin, la directrice de la communication de Francoeur, épaulés par la garde rapprochée du candidat, doivent faire toute la lumière sur la fraude avant que la presse ou le camp adverse ne s'en emparent. Mais la paranoïa gagne l'entourage du candidat, et les failles de l'équipe se font de plus en plus visibles.

Défaite alors qu’elle pensait sa désignation acquise, Marie-France Trémeau, en embuscade, attend son heure et sa revanche.

Avec Swann Arlaud (César Casalonga), Melvil Poupaud (Paul Francoeur), Karin Viard (Marie-France Trémeau), Evelyne Brochu (Marylin), Philippe Uchan (Le Major), Sofian Khammes (Texier), Baptiste Carrion-Weiss (Jérémy Caligny), Éric Paradisi (Démosthène), Maud Wyler (Leila Argument), Clara Antoons (Iris), Étienne Beydon (Benjamin Pinguet), Gautier Boxebeld (Mukki), Boris Terral (Senateur Pinguet), Muriel Combeau (Olympe) et Catherine Salée (La Walkyrie)