Le reboot de "Code quantum" diffusé sur M6 à partir du samedi 26 octobre 2024

30 ans plus tard, "Code quantum" revient dans un sequel inédit qui sera diffusé sur M6 chaque samedi soir à 21:10 à partir du 26 octobre 2024.

Cela fait près de 30 ans que le Dr Sam Beckett est entré dans l’accélérateur Code Quantum et a disparu.

Aujourd’hui, une nouvelle équipe dirigée par le physicien Ben Song (Raymond Lee) a été constituée pour relancer le projet. Leur objectif ? Découvrir le secret du fonctionnement de l’accélérateur de particules créé en 1989 et retrouver son créateur, Sam Beckett (incarné à l’époque par Scott Bakula).

Tout change lorsque Ben fait un saut non autorisé dans le passé, laissant derrière lui ses collègues qui essayent de comprendre son geste. Tout au long de ses sauts de corps en corps, Addison Augustine (Caitlin Bassett) apparaît à Ben sous la forme d’un hologramme que lui seul peut voir et entendre. C’est une vétérane de l’armée décorée qui apporte une vision équilibrée à son travail. Fiancée du physicien dans le présent, elle le guide dans ses aventures sans qu’il ne se souvienne de qui elle est. Une situation frustrante et douloureuse pour la jeune femme.

À la tête de l’opération hautement confidentielle il y a Herbert “Magic” Williams (Ernie Hudson), un militaire de carrière à fort tempérament qui doit rendre des comptes à ses supérieurs qui n’apprécieront pas la violation du protocole. Le reste de l’équipe du QG comprend Ian Wright (Mason Alexander Park), une génie et codeurse très talentueuxse qui dirige “Ziggy”, l’unité d’intelligence artificielle, et Jenn Chou (Nanrisa Lee), qui dirige la sécurité numérique du projet.

Alors que Ben saute d’une vie à l’autre pour tenter d’empêcher le pire, il devient évident que tous sont en train de vivre une aventure incroyable. Cependant, ils savent que s’ils veulent résoudre le mystère du saut de Ben et le ramener à la maison, ils devront agir rapidement ou le perdre à jamais.

Le sequel reprend l’histoire là où les producteurs l’avaient laissée en 1993, à la fin de la cinquième saison, sans que l’on sache ce qu’il advenait de Sam…

Outre l’intrigue originelle des voyages dans le temps, ce sequel fait de nombreuses références à la série initiale.