"Master crimes" saison 2 : les épisodes 1 & 2 diffusés sur TF1 jeudi 17 octobre 2024

Jeudi 17 octobre 2024 à 21:10, TF1 diffusera les deux premiers épisodes inédits de la 2ème saison de la série "Master crimes" avec Muriel Robin.

Louise Arbus, la plus talentueuse des profs de psycho-criminologie, est de retour ! Et rassurez-vous, elle ne s'est pas assagie.

Accompagnée de ses élèves toujours aussi hors de contrôle, notre électron libre à la perspicacité prodigieuse et au tempérament explosif, va aider la capitaine Delandre à résoudre une série de nouveaux crimes encore plus tordus, encore plus machiavéliques.

Autant d'énigmes criminelles qui permettront à Arbus de challenger les connaissances de ses étudiants et la patience de Delandre !

21:10 Épisode 2x01 No Body's perfect

Un crime surprenant attend Louise Arbus et ses étudiants : un homme est retrouvé suspendu dans un atelier de peinture thérapeutique, imitant la pose du Penseur de Rodin. Pour résoudre ce mystère, l’équipe devra s’immerger dans l’art des quatre femmes tourmentées qui fréquentent cet atelier où elles expriment leurs véritables personnalités à travers leurs œuvres.

22:15 Épisode 2x02 Au temps des cavernes



Lorsqu’un jeune homme est retrouvé mort près d’une communauté de survivalistes, Louise et son équipe doivent s’infiltrer dans ce groupe méfiant, convaincu de l’effondrement imminent de la société. Vivre selon leurs règles et adopter leur mode de vie sera nécessaire pour découvrir la vérité cachée sous la surface de cette utopie.