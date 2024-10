La mini-série inédite "Rematch" diffusée sur ARTE jeudi 17 octobre 2024

En 1997, la société IBM convainc le champion du monde d’échecs Garry Kasparov, vainqueur du superordinateur Deep Blue, de jouer un match retour. Cette série captivante fait de ce duel entre l’homme et l’intelligence artificielle un thriller psychologique aux résonances toujours actuelles.

Nul besoin d’être expert en échecs pour se laisser happer par cette série qui fait du damier noir et blanc un fascinant miroir de l’âme humaine.

Le match se joue en six temps : à chaque épisode correspond une manche, avec ses coulisses et son suspense, vécue à un rythme effréné par chacun des deux adversaires. Progressivement, la machine Deep Blue devient un personnage à part entière, dont le comportement imprévisible met à l’épreuve les nerfs du roc Kasparov. Même l’ingénieur PC, malmené par son propre camp, est surpris par sa créature… À l’aube du XXIe siècle, le futur de l’intelligence artificielle est en marche.

Si cette histoire vraie se teinte de fiction, c’est pour mieux se concentrer sur l’essentiel : l’épreuve d’un homme poussé dans ses retranchements dans sa confrontation avec un obstacle d’un genre nouveau.

Le Britannique Christian Cooke compose un Kasparov convaincant, intense et tourmenté, qui donne une profondeur humaine à ce thriller ludique, captivant du premier au dernier coup.

20:55 Épisode 1

Février 1996. Garry Kasparov, 32 ans, considéré comme le meilleur joueur d’échecs de l’histoire, s’apprête à affronter le superordinateur Deep Blue dans un duel homme/machine destiné à rester dans les annales. Après une première manche déstabilisante, il parvient à remporter la partie. Helen Brock, du département de recherche et développement d’IBM, voit son poste menacé et veut à tout prix le convaincre d’accepter un match retour. Elle offre au créateur de Deep Blue, un ingénieur solitaire surnommé "PC", les moyens de concevoir un ordinateur beaucoup plus puissant. Paul Nelson, un ancien champion américain connu pour avoir arraché un match nul à Kasparov, est bientôt recruté…

21:50 Épisode 2

La nouvelle version de Deep Blue est impressionnante, capable d’analyser 200 millions de positions potentielles par seconde. Le "rematch" débute à New York dans un contexte médiatisé perturbant pour Garry Kasparov, qui doit aussi faire face aux conséquences familiales de son divorce. Sur les conseils de Klara, sa mère, il se résout à prendre un nouvel agent. PC et Paul, eux, se sentent dépossédés de leur travail lorsqu’ils découvrent qu’Helen Brock a enrôlé d’autres champions dans l’équipe d’IBM.

22:40 Épisode 3

Garry décide de préparer la prochaine manche en s’entraînant contre des ordinateurs. Il est furieux de découvrir les manœuvres d’Helen, qui persiste à dissimuler les données analytiques ayant servi à former Deep Blue. PC, de son côté, se demande si d’autres personnes n’ont pas accès à la programmation de la machine. Pendant ce temps, le cours de l’action d’IBM continue de monter…

Les 3 derniers épisode de la série seront diffusés jeudi 24 octobre 2024 à partir de 20:55 sur ARTE.