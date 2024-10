"Brokenwood" : dernier inédit de la saison 9 diffusé France 3 dimanche 20 octobre 2024

Dimanche 20 octobre 2024 à 21:05, France 3 vous proposera de découvrir le 6ème et dernier épisode de la 9ème saison de la série "Brokenwood" : « La mariée était en cuir ».

Brokenwood, petite bourgade de Nouvelle-Zélande, est toujours aussi charmante et toujours aussi mortelle. Des meurtres étranges, perturbants et toujours déconcertants. Ils surviennent quand on s’y attend le moins et ont pour victimes des amis et voisins. Et leurs auteurs sont toujours ceux qu’on ne soupçonnerait jamais.

Heureusement, la brigade criminelle de Brokenwood est là pour résoudre ces crimes.

Épisode 9x06 La mariée était en cuir



Le jour de son mariage, Gavin Murphy est retrouvé mort en contrebas d’une route après un accident de moto. Il devait épouser Debbie Cusack, membre des Mama’s Angels, un club de motardes dirigé par Mama Sass, la mère de celle-ci.

La moto ayant été trafiquée, les soupçons se tournent naturellement vers les motardes.