"Le Daron" avec Didier Bourdon : l'épisode pilote diffusé sur TF1 lundi 21 octobre 2024 (vidéo)

Lundi 21 octobre 2024 à 21:10, TF1 diffusera l'épisode pilote du "Daron", une nouvelle série avec Didier Bourdon et Mélanie Bernier.

L'histoire en quelques lignes...

Vincent Daron, brillant et fantasque avocat à la cour de Bordeaux, est à la tête d’un célèbre cabinet familial qu’il a fondé avec son frère, Jean-Michel. Mais lorsque ce dernier décède, Daron découvre, avec stupéfaction, que son frère a légué l’intégralité de ses parts à Pauline Lefranc, une jeune avocate qui vient tout juste de lui donner du fil à retordre lors d’un procès et qui n’a aucun lien avec la famille ! Une surprise d’autant plus cataclysmique que ses propres enfants, les jumeaux Esther et Grégory, étaient persuadés d’hériter de leur oncle et devenir associés.

Contraint de mobiliser toute l’équipe pour sauver un client mythomane accusé de meurtre, Daron va aller de découvertes en révélations au sujet de Pauline et devoir user de toute sa malice et son bagou pour se sortir du chaos familial…

Avec : Didier Bourdon (Daron), Mélanie Bernier (Pauline), Audrey Pirault (Esther), Ludovik (Greg), Aline Afanoukoé (Nadia), Nick Mukoko (Mahady), Jean Dell (Charles Poncet), François-David Cardonnel (Mathieu), Eric Naggar (Notaire Engerrand Lebeau), Laurence Oltuski (Juge Hélène Bazec)...