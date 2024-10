"Tom et Lola" : les épisodes 7 & 8 diffusés sur France 3 mardi 22 octobre 2024

Mardi 22 octobre 2024 à partir de 21:10, France 3 diffusera deux nouveaux épisodes de "Tom et Lola", une nouvelle série policière avec Dounia Coesens et Pierre-Yves Bon.

Un ami, on aime ses défauts. Un coloc, on le supporte. Un collègue, on le subit. Mais quand on est les trois à la fois, et qu’en plus on est flics…

21:05 Épisode 1x07 Le trésor des Templiers



Une jeune archéologue se volatilise dans le massif du Sioux Blanc sans laisser de traces. Policiers et colocataires, Tom et Lola prennent en charge l'investigation, avant qu'elle ne les propulse dans un monde inattendu.

Leur enquête les conduit sur les pas des Templiers, ordre médiéval entouré de légendes. Ils se lancent dans une quête traversant les siècles, à la recherche d'une épée énigmatique. Cette arme, objet de nombreux récits, serait dotée de pouvoirs miraculeux.

Leur périple mêle histoire, mystère et aventure, promettant des révélations surprenantes.

21:55 Épisode 1x08 Sur la piste de Monte Cristo



Tom et Lola planchent sur une macabre découverte, celle du corps d'un homme qu'ils identifient initialement comme Julien Bartoletti, un prisonnier en cavale.

Condamné pour meurtre, ce dernier clame son innocence de très longue date. Cependant, l'autopsie révèle une erreur d'identification stupéfiante : le cadavre n'est pas le sien. Le véritable Bartoletti est en fuite, porté par un désir ardent de vengeance.

Déterminé à prouver son innocence, il est prêt à tout pour faire éclater la vérité, même si cela implique de se faire justice lui-même.