Résumé des épisodes de "Ici tout commence" du 21 au 25 octobre 2024 sur TF1

Du lundi 21 au vendredi 25 octobre 2024, retrouvez "Ici tout commence" à 18:30 sur TF1. Voici ce qui va se passer dans les épisodes diffusés cette semaine.

À l’Institut Auguste Armand, Lionel porte à bout de bras sa famille en l'absence de son père, mais tout ne se passe pas comme prévu... En attendant, c'est la rentrée !

Lundi 21 octobre 2024 • Épisode 1028

A L'institut, Pénélope se risque au jeu de l’amour et du hasard. La brigade de Jude en voit de toutes les couleurs ! Rose affronte une Carla, un peu soupe au lait.

Mardi 22 octobre 2024 • Épisode 1029

A L'institut, Léonard et Pénélope jouent avec le feu. De son côté, Jude comble sa peur du vide. Gaëtan ne se sent plus le bienvenu à L'institut.

Mercredi 23 octobre 2024 • Épisode 1030

L’application OZ trouve un nouveau porte-drapeau. Le légendaire flair d’Hortense est mis à rude épreuve ! Joachim reçoit sa première critique gastronomique…

Jeudi 24 octobre 2024 • Épisode 1031

A L'institut, Pénélope ose tout ! De son côté, Clotilde découvre un nouveau type de service… Lionel reprend sa couronne de roi de la gaffe !

Vendredi 25 octobre 2024 • Épisode 1032

A L'institut, une chasse à l’homme se met en place. Hortense et Stanislas aident Alice à réaliser son rêve ! De son côté, Zoé passe en mode "grotte".