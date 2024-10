"Master crimes" saison 2 : les épisodes 3 & 4 diffusés sur TF1 jeudi 24 octobre 2024

Jeudi 24 octobre 2024 à 21:10, TF1 diffusera deux nouveaux épisodes inédits de la 2ème saison de la série "Master crimes" avec Muriel Robin.

Louise Arbus, la plus talentueuse des profs de psycho-criminologie, est de retour ! Et rassurez-vous, elle ne s'est pas assagie.

Accompagnée de ses élèves toujours aussi hors de contrôle, notre électron libre à la perspicacité prodigieuse et au tempérament explosif, va aider la capitaine Delandre à résoudre une série de nouveaux crimes encore plus tordus, encore plus machiavéliques.

Autant d'énigmes criminelles qui permettront à Arbus de challenger les connaissances de ses étudiants et la patience de Delandre !

21:10 Épisode 2x03 Animal romance



Le créateur de l’application de rencontre “Animal Love”, Ethan Muller, est retrouvé mort dans un cimetière pour animaux, portant un masque de loup. Louise Arbus et son équipe plongent alors dans l’univers de la start-up, un monde où la convivialité apparente cache des rivalités féroces et des intentions meurtrières.

22:15 Épisode 2x04 Le sens de la justice



Vedette d’une plateforme de contenu pour adultes, Capucine est retrouvée morte sur la propriété familiale. Louise et son équipe découvrent une famille profondément dérangée par les choix de vie de la jeune femme. Alors qu’ils explorent les relations tendues entre les membres de la famille, ils doivent déterminer si ce drame est un crime passionnel ou l’œuvre d’un déséquilibré.