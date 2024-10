Jeudi 24 octobre 2024 à partir de 20:55, ARTE diffusera les 3 derniers épisodes de "Rematch", la mini-série qui retrace le match retour entre le champion du monde d'échecs Garry Kasparov et le superordinateur Deep Blue.

Nul besoin d’être expert en échecs pour se laisser happer par cette série qui fait du damier noir et blanc un fascinant miroir de l’âme humaine.

Le match se joue en six temps : à chaque épisode correspond une manche, avec ses coulisses et son suspense, vécue à un rythme effréné par chacun des deux adversaires. Progressivement, la machine Deep Blue devient un personnage à part entière, dont le comportement imprévisible met à l’épreuve les nerfs du roc Kasparov. Même l’ingénieur PC, malmené par son propre camp, est surpris par sa créature… À l’aube du XXIe siècle, le futur de l’intelligence artificielle est en marche.

Si cette histoire vraie se teinte de fiction, c’est pour mieux se concentrer sur l’essentiel : l’épreuve d’un homme poussé dans ses retranchements dans sa confrontation avec un obstacle d’un genre nouveau.

Le Britannique Christian Cooke compose un Kasparov convaincant, intense et tourmenté, qui donne une profondeur humaine à ce thriller ludique, captivant du premier au dernier coup.

20:55 Épisode 4

Garry met à exécution les menaces de Roger, son nouvel agent. Pressée par la direction d’IBM, Helen lui lance un ultimatum pour qu’il revienne dans la partie. Garry se remémore alors son célèbre duel contre Anatoli Karpov en 1984, dans le contexte de la dictature soviétique.

21:50 Épisode 5

PC constate qu’Helen l’a une nouvelle fois trahi. La quatrième manche débute en faveur de Garry, mais la surprise change de camp. Garry devient franchement paranoïaque tandis que PC s’efforce de reprendre le contrôle sur Deep Blue, entrant en conflit avec Paul. Garry, perdu, reprend contact avec Alisa, son ex-femme.

22:40 Épisode 6

L’issue du match est de plus en plus incertaine, et la tension monte au sein de chaque équipe. Tandis que Helen valide la stratégie audacieuse de Paul, Garry, soutenu par le public new-yorkais, cherche l’appui de la communauté des joueurs d’échecs. Des souvenirs d’enfance remontent : il se revoit quand il n’était qu’un tout jeune joueur face à son père mourant…