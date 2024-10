"Code quantum" : les 3 premiers épisodes diffusés sur M6 samedi 26 octobre 2024

Samedi 26 octobre 2024 à partir de 21:10, M6 diffusera les trois premiers épisodes de "Code Quantum" qui fait son grand retour 30 ans après l'arrêt de la série en 1993...

Ce sequel reprend l’histoire là où les producteurs l’avaient laissée en 1993, à la fin de la cinquième saison, sans que l’on sache ce qu’il advenait de Sam…

Cela fait près de 30 ans que le Dr Sam Beckett est entré dans l’accélérateur Code Quantum et a disparu.

Aujourd’hui, une nouvelle équipe dirigée par le physicien Ben Song (Raymond Lee) a été constituée pour relancer le projet. Leur objectif ? Découvrir le secret du fonctionnement de l’accélérateur de particules créé en 1989 et retrouver son créateur, Sam Beckett (incarné à l’époque par Scott Bakula).

21:10 Épisode 1x01 13 juillet 1985

Une nouvelle équipe de scientifiques, sous la tutelle du Pentagone, a été constituée pour relancer le projet de voyage dans le temps Code Quantum.

Alors que le projet est encore en phase de test, le physicien Ben Song fait un saut dans le temps non autorisé et se retrouve propulsé en 1985 sans aucun souvenir de sa véritable identité. L’équipe va se démener pour comprendre ce qui s'est passé et comment le récupérer.

21:55 Épisode 2x01 Mission Atlantis



Ben se retrouve en orbite à bord de la navette spatiale Atlantis lancée en 1998.

Addison découvre une clé usb cryptée qui la met dans une position délicate vis-à-vis de Magic. Ce dernier tente de retrouver la trace de la fille d’un des créateurs de Code Quantum, Janis Calavicci, avec qui Ben collaborait en secret…

22:45 Épisode 3x01 Contre-attaque

Propulsé en 1977 dans le corps du boxeur Danny Hill avant un combat contre le champion du monde des poids moyens, Ben découvre qu’il doit sauver le frère aîné de Danny qui souffre de stress post-traumatique…

À la suite de ces 3 épisodes inédits, M6 rediffusera deux épisodes de la série initiale avec Scott Bakula.