"Tom et Lola" : les épisodes 9 & 10 diffusés sur France 3 mardi 29 octobre 2024

Mardi 29 octobre 2024 à partir de 21:10, France 3 diffusera deux nouveaux épisodes de "Tom et Lola", une nouvelle série policière avec Dounia Coesens et Pierre-Yves Bon.

Un ami, on aime ses défauts. Un coloc, on le supporte. Un collègue, on le subit. Mais quand on est les trois à la fois, et qu’en plus on est flics…

21:05 Épisode 1x09 Chaud, froid



L'aube se lève sur l'Institut Médico-Légal. Gaëlle s'éveille, l'esprit embrumé, et fait une macabre découverte : son amant gît sans vie à ses côtés. Un faisceau d'indices converge vers elle, l'accablant de toutes parts.

Lola et son équipe, persuadés de son innocence, s'engagent dans une enquête à contre-courant. Ils luttent contre le temps, disposant uniquement de la durée de la garde à vue pour révéler la vérité. Les preuves à charge s'amoncellent inexorablement. L'horloge tourne, rapprochant Gaëlle d'une inculpation qui semble de plus en plus inévitable.

21:55 Épisode 1x10 Astronomie et plus

Une assemblée hétéroclite d'astrologues scrute attentivement le ciel nocturne à travers un télescope. L'atmosphère studieuse est brutalement interrompue par un éclair aveuglant. Un cri d'effroi retentit dans l'obscurité momentanée. Lorsque le groupe recouvre progressivement la vue, une réalité troublante s'impose : l'un de leurs compagnons a mystérieusement disparu. Le sol, maculé de traces sanglantes, témoigne d'un événement sinistre.

Les astrologues, encore sous le choc, se retrouvent confrontés à un mystère aussi soudain qu'inquiétant, potentiellement tragique.