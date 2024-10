Résumé des épisodes de "Ici tout commence" du 28 octobre au 1er novembre 2024 sur TF1

Du lundi 28 octobre au vendredi 1er novembre 2024, retrouvez "Ici tout commence" à 18:30 sur TF1. Voici ce qui va se passer dans les épisodes diffusés cette semaine.

À l’Institut Auguste Armand, Lionel porte à bout de bras sa famille en l'absence de son père, mais tout ne se passe pas comme prévu... En attendant, c'est la rentrée !

Lundi 28 octobre 2024 • Épisode 1033

Pour Sabri, ça sent la fin de partie… Carla, Vic et Bérénice se lancent dans une activité illicite. A L'atelier, Quentin, Emi et Mehdi se prennent le chou !

Mardi 29 octobre 2024 • Épisode 1034

Sabri est jeté en pâture dans l’arène. A la coloc, une surprise attend Anaïs… Le burn out menace Hortense !

Mercredi 30 octobre 2024 • Épisode 1035

L’administrateur d’OZ vise une nouvelle cible. La brigade d’Halloween pousse le bouchon un peu trop loin ! Gary découvre que l’amour ne s’apprend pas.

Jeudi 31 octobre 2024 • Épisode 1036

Sur OZ, un nouveau challenger reprend les rênes. Pour Halloween, un vent de frisson souffle sur L'institut…

Vendredi 1er novembre 2024 • Épisode 1037

A L'institut, l’heure du boss final a enfin sonné ! Carla devient coach esthétique. La concurrence laisse à Anaïs un goût amer…