"Les Experts : Las Vegas", les 4 premiers épisodes diffusés sur TF1 mercredi 30 octobre 2024

Mercredi 30 octobre 2024 à 21:10, TF1 débutera la diffusion de la série "Les Experts : Las Vegas", qui marque le retour de la franchise avec une nouvelle équipe, une nouvelle génération d’Experts dans de nouvelles enquêtes.

"Les Experts : Las Vegas" ouvre un tout nouveau chapitre à Las Vegas, la ville où tout a commencé.

Face à une menace qui pourrait faire tomber tout le laboratoire criminel et libérer des milliers de tueurs condamnés dans les rues de Vegas, une nouvelle équipe d'enquêteurs dirigée par Maxine Roby (Paula Newsome) doit faire appel à de vieux amis, Gil Grissom (William Petersen), Sara Sidle (Jorja Fox) et David Hodges (Wallace Langham). Cette force combinée utilisera les dernières techniques médico-légales pour faire ce qu'elle sait faire de mieux : suivre les preuves !

21:10 Épisode 1x01 Retour à Las Vegas

Jim Brass se fait attaquer à son domicile par un inconnu, qu’il abat en état de légitime défense. Au vu des numéros de série des billets retrouvés sur l’assaillant, l’ancien capitaine est persuadé que celui-ci a été envoyé par Lucky, un kidnappeur sévissant dans les années 90. Il fait venir Sara Sidle à Las Vegas afin qu’elle travaille avec la nouvelle équipe de police scientifique pour retrouver le criminel.

Max, la nouvelle cheffe du laboratoire, reçoit la tête décomposée de la dernière femme enlevée par Lucky. Ce dernier sévit encore en enlevant une policière et grâce à son ADN partiel, les enquêteurs parviennrnt à l’identifier : il s’agit de Bill Dwyer, qui n’est malheureusement pas Lucky, mort en prison depuis. La police retrouve le kidnappeur, caché dans une maison avec la policière. Il y a sur place une lettre lui donnant des instructions précises et mentionnant un mystérieux box.

Sur place, Max et Sara découvrent un véritable laboratoire loué sous le nom de David Hodges, où l’ancien technicien de la police scientifique semble avoir falsifié des preuves. Pour Sara, cela ne fait aucun doute : il s’agit d’un coup monté. Elle est rejointe par son mari, Gil Grissom, pour disculper son ancien collègue.

22:00 Épisode 1x02 Noces funèbres



Max apprend à Sara et Grissom que tous les anciens collaborateurs de Hodges ont interdiction de s’impliquer dans l’enquête.

Deux futurs mariés sont assassinés. L’enquête mène Folsom, Allie et Max jusqu’à un club échangiste et à l’assistante du patron qui est prête à tout pour protéger leur petite affaire officieuse de chantage.

Gil et Sara se rendent chez Hodges afin de trouver des indices d’entrée par effraction et de vol. Ils découvrent le cadavre du chien du voisin, enterré dans l’allée.

Max offre à Grissom la possibilité de revenir à la Scientifique pour, soi-disant, enquêter sur cette nouvelle affaire de "Cruauté envers les animaux".

22:50 Épisode 1x03 Sous le masque



Sandra King, une créatrice de jeux vidéo très célèbre, est retrouvée assassinée dans une fontaine, massacrée de plus d’une dizaine de coups de couteaux.

Folsom et Allie étudient la scène de crime et réussissent à trouver une vidéo tirée d’un distributeur, où l’on peut identifier le tueur. Il s'agit de Ben, l’associé et meilleur ami de la victime. Il est arrêté par la police, mais il clame son innocence. L’ADN retrouvé sous les ongles de la victime n’est pas celui du suspect et après avoir trouvé une lentille de contact dans la fontaine, Folsom et Allie comprennent que le tueur portait un masque à l’effigie de Ben.

23:35 Épisode 1x04 Un corps, un cochon et des aromates



Le corps d’un homme est retrouvé brûlé dans le barbecue d’un hôtel hawaïen. L’enquête s’oriente vers une vengeance : une ancienne employée de l’hôtel, depuis décédée d’une overdose, avait accusé la victime de viol. Pourtant, son ADN l’innocente…

Allie se laisse berner par la sœur de l’employée décédée et Max doit lui rappeler qui est la vraie victime.

Les analyses se révèlent complexes sur un corps calciné, mais Allie retrouve un morceau de dent de requin qui permet d’identifier l’arme du crime et la coupable...