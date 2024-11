"Tom et Lola" : résumé des 2 derniers épisodes diffusés sur France 3 mardi 5 novembre 2024

Mardi 5 novembre 2024 à partir de 21:05, France 3 diffusera les deux derniers épisodes de "Tom et Lola", une nouvelle série policière avec Dounia Coesens et Pierre-Yves Bon.

Un ami, on aime ses défauts. Un coloc, on le supporte. Un collègue, on le subit. Mais quand on est les trois à la fois, et qu’en plus on est flics…

21:05 Épisode 1x11 Mystère en mer



Lors d’une expédition en mer, l’équipage d’un bateau signale la disparition d’un de ses membres. A son retour au port, les enquêteurs font une macabre découverte : immergé dans l’eau, un corps sans vie pend à la quille. L'analyse de Gaëlle est formelle : il s'agit d'un homicide. Le décès ayant eu lieu dans les dernières 24 heures, le tueur fait nécessairement partie du groupe.

Tom et Lola se lancent dans une enquête délicate, devant user de finesse et de stratégie pour percer les secrets de l'équipage. Leur défi : démêler les fils de cette énigme maritime et démasquer le meurtrier.

21:55 Épisode 1x12 Le syndrome du super-héros

Un corps est découvert au pied d'un immeuble de trente étages. L'examen révèle des coups portés avant la chute fatale. Le sac de la victime contient l'attirail typique d'un cambrioleur, orientant initialement l'enquête, mais en fouillant le domicile du défunt, Tom et Lola mettent au jour le profil d'un justicier autodidacte arrêtant illégalement des criminels locaux. Cette révélation complexifie l'affaire.

En marge de l'enquête, Tom se trouve confronté à une situation délicate : il doit justifier auprès de la mère de sa fille une nuit passée en compagnie de Lola sous une tente.