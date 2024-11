"Murder Club" avec Eric Cantona : les deux derniers épisodes diffusés sur M6 mardi 5 novembre 2024

Mardi 5 novembre à 21:10, M6 diffusera les deux derniers épisodes de "Murder Club", une mini-série inédite avec Eric Cantona et Tiphaine Daviot.

L'histoire en quelques lignes...

Amélia Delcourt, fraîchement intégrée à la Crim’, est une policière intrépide biberonnée aux faits divers par sa mère Babeth, fan absolue de true crimes. Trop pressée de faire ses preuves et se fiant comme toujours à son propre instinct, elle commet une faute terrible lors d’une opération, ruinant des mois de travail de son unité pour tenter de débusquer Shakespeare, un serial killer qui sème la terreur dans le nord de la France.

Désespérée, elle souhaite se rattraper et empêcher le tueur de frapper à nouveau. Elle tente tout pour regagner la confiance de son unité dont elle a été débarquée. Aussi, quand la disparition d’une adolescente de 17 ans est classée en fugue malgré les doutes et alertes d’Amélia, elle décide à nouveau de suivre son instinct et d’enquêter clandestinement. Cette fois-ci, à raison. Mais elle n’est pas seule sur la piste. À chaque détour de son enquête, elle croise sur son chemin Daniel Hansen, un ancien expert médiatique des serial killers et icône de la mère d’Amélia, qui a lui aussi commis un acte irréparable et paye aujourd’hui le prix du rejet.

Malgré leurs efforts pour s’éviter et se semer l’un l’autre, Amélia et Daniel vont finalement devoir faire équipe pour sauver l’adolescente des griffes de Shakespeare, qui semble mystérieusement lié au passé trouble du profiler.

21:10 Épisode 1x03

Alors qu’Amélia peine à trouver des informations sur le tueur Fantôme, Daniel se rend dans la maison abandonnée où il a grandi et découvre avec horreur les cadavres des femmes laissés par son père, aujourd’hui sénile.

Par ailleurs, Amélia accompagne Daniel, qui a reçu une étrange invitation de Shakespeare à participer à une murder party. Si les autres joueurs croient à une mise en scène, eux ont bien compris le sérieux du jeu : s’ils n’ont pas trouvé Juliette d’ici trente minutes, elle mourra…

22:00 Épisode 1x04

Alors que Daniel est aux arrêts et que tout le monde semble convaincu qu’il est à la fois Fantôme et Shakespeare, Amélia est assaillie de doutes et décide de le confronter. Il finit par lui avouer que son père est le tueur en série Fantôme. Shakespeare serait donc toujours dans la nature. À partir des tests ADN réalisés sur les cadavres, les policiers remarquent que l’un d’entre eux sort du lot : François Castelli, le seul homme que Fantôme ait assassiné.

Amélia parvient à faire sortir Daniel du commissariat et les deux coéquipiers partent interroger l’ex-femme de Castelli…