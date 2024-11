"Les Experts : Las Vegas", les 6 derniers épisodes diffusés sur TF1 mercredi 6 novembre 2024

Mercredi 6 novembre 2024 à 21:10, TF1 achèvera la diffusion de la série "Les Experts : Las Vegas" avec les 6 derniers épisodes inédits.

"Les Experts : Las Vegas" ouvre un tout nouveau chapitre à Las Vegas, la ville où tout a commencé.

Face à une menace qui pourrait faire tomber tout le laboratoire criminel et libérer des milliers de tueurs condamnés dans les rues de Vegas, une nouvelle équipe d'enquêteurs dirigée par Maxine Roby (Paula Newsome) doit faire appel à de vieux amis, Gil Grissom (William Petersen), Sara Sidle (Jorja Fox) et David Hodges (Wallace Langham). Cette force combinée utilisera les dernières techniques médico-légales pour faire ce qu'elle sait faire de mieux : suivre les preuves !

21:10 Épisode 1x05 Que tombent les jetons



Un petit avion cargo atterrit en pilote automatique avec trois hommes à bord, assassinés à la hache. Max et son équipe doivent prêter main forte au FBI dont l’équipe est dirigée par l’agent Barron, une vieille connaissance de Max. L’étude du chargement d’une caisse présente dans l’avion leur indique qu’il manque un carton, rempli de jetons de casino, équivalant à deux millions de dollars. Folsom et Allie comprennent très vite qu’il y avait une quatrième personne à bord, qui a volé les jetons et qui a sauté en parachute, mais ils n’ont aucun moyen de l’identifier. Grâce à l’autopsie des corps, ils découvrent que l’un des trois hommes assassinés, Ellis Truette, était mourant. Ils comprennent qu’il était sûrement complice de la quatrième personne à bord, qui a dû décider de le trahir.

22:00 Épisode 1x06 Clownesque ou funeste ?

Folsom et Allie enquêtent sur un meurtre qui les dirigent vers un tueur en série, pourtant incarcéré. Il fait partie des criminels qui vont être libérés si l’affaire Hodges tourne mal.

De leur côté, Sarah et Gil enquêtent dans le laboratoire qui est confiné car le luminol retrouvé chez Kline vient de la police scientifique. La piste les mène jusqu’à Anson Wix, l’avocat qui représente tous les condamnés du recours en justice contre l’Etat du Nevada.

22:50 Épisode 1x07 Pur sang



Un cheval retrouvé couvert de sang humain met la police scientifique sur la piste de l’assassinat du responsable d’un ranch de réinsertion pour jeunes criminels. D’abord soupçonnés, l’analyse des traces de sang permet d’exonérer les résidents au profit du fils de la victime, mêlé à un trafic de saillies. Gil et Sarah informent David Hodges de leurs soupçons envers Anson Wix. L’ancien technicien de laboratoire se souvient, en effet, que l’avocat l’a questionné plusieurs fois sur son métier.

Gil rend visite à la sœur de Wix, qui semble tout à fait au courant de ses manigances.

Suite à son interpellation, Bryan effectue ses heures de travail d’intérêt général au laboratoire de la police scientifique.

23:45 Épisode 1x08 Le meurtre du tueur



Deux cambrioleurs découvrent des restent humains dans la baignoire de la maison qu’ils sont en train de cambrioler. Ils préviennent la police. L’équipe comprend que le propriétaire des lieux, Erik Shaw, a sûrement été tué et que le tueur a tenté de dissoudre le corps de la victime. Le liquide qui a servi à dissoudre la victime est récupéré dans les tuyaux de la maison. En analysant les quelques os qui sont encore intacts, Hugo découvre qu’en réalité, deux corps ont été dissouts. L’équipe découvre que la deuxième victime est une connaissance de l’ex-femme d’Erik Shaw. Cette dernière leur avoue qu’elle était en couple avec le suspect et que c’est elle qui lui a obtenu les produits chimiques.

00:30 Épisode 1x09 Se bruler les ailes



Un couple d’ange et démon est retrouvé enterré. Leurs modifications corporelles - ailes pour elle, cornes pour lui - mettent les enquêteurs sur la piste de leur chirurgien plastique. Soupçonnant tour à tour le fils des victimes et leurs compagnons de scène, Allie et Folsom découvrent dans une aile, une fibre incriminant le médecin : celui-ci se révèle un peu trop attaché à sa patiente, au point de la rendre malade pour la garder auprès de lui, jusqu’à commettre l’irréparable.

Le procès de David Hodges a commencé et les preuves contre lui semblent accablantes.

Au même moment, Max et Folsom mettent la pression sur Guillermo pour qu’il leur apporte la preuve que Wix est bien le commanditaire de la tentative d’assassinat sur Jim Brass.

01:25 Épisode 1x10 La vérité l'emporte



Hodges n’a pas fui : il a été enlevé. L'équipe en est sûre.

Tous enquêtent d’arrache-pied pour retrouver David avant qu’il ne soit trop tard.

Max parvient à convaincre le shérif adjoint de la réintégrer temporairement et mène les investigations jusqu’à l’arrestation de Wix.