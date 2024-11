"Dans l'ombre" : résumé des épisodes 3 & 4 diffusés sur France 2 mercredi 6 novembre 2024

Mercredi 6 novembre 2024 à 21:00, France 2 diffusera deux nouveaux épisodes de la mini-série "Dans l'ombre", un thriller politique sur les usages de la politique française, écrit avec deux hommes politiques qui ont occupé les plus hautes fonctions...

Adaptée du roman d’Édouard Philippe et de Gilles Boyer, cette mini-série en 6 épisodes nous plonge au cœur d'un système dont le but ultime est la conquête du pouvoir.

L'histoire en quelques lignes...

César Casalonga a deux passions dans la vie : son métier de conseiller politique où il excelle comme stratège et son patron, Paul Francoeur, qu’il accompagne depuis dix-sept ans dans l’ascension qui doit le conduire à la présidence de la République.

Cet objectif est enfin en vue lorsque Francoeur gagne l’investiture de son parti à l’issue d’une primaire qui l’opposait à sa concurrente pourtant favorite, Marie-France Trémeau. La victoire est serrée et n’en est que plus inattendue. Alors que l’heure est à l’union entre les états-majors des deux candidats, César reçoit un coup de fil anonyme qui l’informe que la primaire a été truquée. Il va devoir se rendre rapidement à l’évidence : une fraude a été commise.

S’ensuit une course folle contre la montre en pleine campagne présidentielle, alors que les pièges tendus par leurs adversaires politiques, mais aussi par leurs rivaux du même camp, se multiplient : César et Marylin, la directrice de la communication de Francoeur, épaulés par la garde rapprochée du candidat, doivent faire toute la lumière sur la fraude avant que la presse ou le camp adverse ne s'en emparent. Mais la paranoïa gagne l'entourage du candidat, et les failles de l'équipe se font de plus en plus visibles.

Défaite alors qu’elle pensait sa désignation acquise, Marie-France Trémeau, en embuscade, attend son heure et sa revanche.

21:00 Épisode 3 La risposte



Pour saboter les révélations du Canard, Marylin organise un entretien entre Francoeur et un journaliste du Figaro lors duquel le candidat affirme être victime de fausses rumeurs.

Mais, peu après, Francoeur révèle à César qu’il est bien en possession d’une étude de Goya, qui appartient en réalité à sa fille, reçue en héritage de sa mère décédée.

César n’est pas tranquille : c’est la première fois que son patron lui cache une vérité.

Francœur s’apprête à faire une annonce importante au JT pour donner un nouveau souffle à sa campagne. Mais Bernard Janvier, le président en exercice, lui coupe l’herbe sous le pied en annonçant aux Français qu’une maladie grave l’empêche de briguer sa propre succession. C’est son dauphin, le redoutable ministre de l’intérieur Vital, qui sera l’adversaire de Francoeur.

César apprend que le Major, le directeur de campagne de Francoeur, était en contact avec le noyé de la Seine, lequel avait été employé par Droïde pour superviser le vote électronique de la primaire.

Le Major, sommé de s’expliquer, démontre qu’il ne connaissait pas le noyé de la Seine. Il révèle en revanche que Francoeur a insisté pour que Droïde organise le vote des primaires.

Le soupçon sur l’implication de Francoeur dans la fraude se confirme. César doit en avoir le cœur net, lui seul peut obtenir des réponses du patron.

21:50 Épisode 4 Élu par la foudre



Alors que la fraude est révélée par la presse, César doit faire face à une nouvelle déflagration : une perquisition médiatisée a lieu au QG de campagne de Francoeur.

De son côté, Trémeau, la rivale défaite de Francoeur à la primaire, commence à recueillir les parrainages qui lui permettraient de se présenter à la place de Francoeur si la candidature de celui-ci venait à être désavouée.

César ose affronter son patron qui nie toute responsabilité dans la fraude et lui demande de trouver le coupable pour le disculper une bonne fois pour toutes.

Un corps est retrouvé par la police : c’est le noyé de la Seine qui avait cherché à alerter César sur la fraude. Il s’appelle Mukki.

Caligny, le jeune responsable des réseaux sociaux de la campagne de Francoeur, identifie l’un des hommes qui a jeté Mukki dans la Seine. En parallèle, il découvre que le dernier votant avant le bug, un certain Cassius, a introduit dans le système informatique un virus permettant la fraude.

Les barons du parti ne croient plus en la candidature Francoeur et, pour sauver sa peau, celui-ci décide de proposer un ticket à Trémeau : s’il est élu, il la nommera à Matignon.

Alors même que Francoeur annonce cette décision au JT, César découvre que Francoeur a été en contact avec Cassius.

Avec Swann Arlaud (César Casalonga), Melvil Poupaud (Paul Francoeur), Karin Viard (Marie-France Trémeau), Evelyne Brochu (Marylin), Philippe Uchan (Le Major), Sofian Khammes (Texier), Baptiste Carrion-Weiss (Jérémy Caligny), Éric Paradisi (Démosthène), Maud Wyler (Leila Argument), Clara Antoons (Iris), Étienne Beydon (Benjamin Pinguet), Gautier Boxebeld (Mukki), Boris Terral (Senateur Pinguet), Muriel Combeau (Olympe) et Catherine Salée (La Walkyrie).