"Master crimes" saison 2 : le dernier épisode diffusé sur TF1 jeudi 7 novembre 2024

Jeudi 7 novembre 2024 à 21:10, TF1 diffusera le dernierr épisode inédit de la 2ème saison de la série "Master crimes" avec Muriel Robin.

Louise Arbus, la plus talentueuse des profs de psycho-criminologie, est de retour ! Et rassurez-vous, elle ne s'est pas assagie.

Accompagnée de ses élèves toujours aussi hors de contrôle, notre électron libre à la perspicacité prodigieuse et au tempérament explosif, va aider la capitaine Delandre à résoudre une série de nouveaux crimes encore plus tordus, encore plus machiavéliques.

Autant d'énigmes criminelles qui permettront à Arbus de challenger les connaissances de ses étudiants et la patience de Delandre !

Épisode 2x07 Sans raison



Une série de suicides mystérieux pousse Louise à suspecter l’influence d’un mouvement sectaire. Les indices mènent son équipe à un groupe de personnes apparemment manipulées par des croyances astrologiques.

Avec le passage imminent d’une comète, ils doivent agir vite pour empêcher d’autres victimes.