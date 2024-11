"Ça, c’est Paris !" : une série dans les coulisses des « folles nuits parisiennes » avec Alex Lutz sur France 2 (vidéo)

Mercredi 27 novembre à 21:05, France 2 débutera la diffusion de "Ça, c’est Paris !", un nouvelle série-événement qui va vous plonger dans l’univers mythique des cabarets parisiens.

L'histoire en quelques lignes...

De nos jours, au cœur de la capitale. Gaspard Berthille (Alex Lutz) est le gérant du Tout-Paris, un cabaret emblématique qui perpétue la légende des « folles nuits parisiennes », aux côtés d'institutions telles que le Paradis Latin.

Contrairement à son père, Dary, ancien directeur et mythique meneur de revue, Gaspard a échoué à maintenir le succès de l'établissement. Est-ce à cause d’un spectacle dépassé, d’une gestion défaillante ou d’une concurrence plus innovante ?

C’est en tout cas pour Gaspard le moment fatidique de vendre. À moins qu’il fasse le pari fou de créer une nouvelle revue et de redonner au cabaret son lustre d'antan…

Six épisodes qui vous feront passer de l’autre côté du rideau rouge.

Venez découvrir les coulisses du Tout-Paris, l'un des plus anciens établissements de la capitale, et comment son patron va s’y prendre pour perpétuer en 2024 la légende des nuits parisiennes.

Un casting étincelant avec notamment Alex Lutz, Charlotte de Turckheim, Nicolas Maury, Anne Marvin, Aurore Clément, et la participation exceptionnelle de Monica Bellucci. À leurs côtés, de jeunes talents, dont certaines danseuses du Paradis Latin où a été tournée en grande partie la série.

Rencontrez cette troupe flamboyante et partagez le quotidien de ce cabaret qui lui sert de deuxième maison.

La musique est signée Bertrand Burgalat et les chorégraphies Kamel Ouali.

Avec Alex Lutz (Gaspard Berthille), Charlotte de Turckheim (Babeth), Nicolas Maury (Adrien Baudry), Anne Marivin (Prune Berthille), Aurore Clément (Crystal), Florence Thomassin (Cookie), Delphine Baril (Olympe), Xin Wang (May-Ling), Dominique Besnehard (Régis), Salomé Dewaels (Coralie), Katarzyna Sawczuk (Teresa), Darren Muselet (Jordan), Audjyan Alcide (Lynette), Nastasia Caruge (Justine), Galia Salimo (Armande), Anna Nowak (Agnieszka), …

Avec la participation exceptionnelle de Line Renaud, Bernard Le Coq, Christian Louboutin et Monica Bellucci.