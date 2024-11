"ConcordIA" lundi 11 novembre 2024 sur France 2 : résumé des 3 premiers épisodes

Lundi 11 novembre 2024 à 23:00, France 2 diffusera les 3 premiers épisodes de "ConcordIA", une mini-sériequi nous plonge dans un thriller d'anticipation et de science-fiction.

L'histoire en quelques lignes...

ConcordIA est une petite communauté expérimentale qui, grâce à une intelligence artificielle, assure la protection de la ville et de ses citoyens, qui acceptent d'être sous une surveillance totale et permanente.

Le modèle de ConcordIA va être mis à mal lorsque l’un des habitants de la communauté est retrouvé assassiné...

23:00 Épisode 1

ConcordIA, une ville entièrement sous surveillance et administrée par une IA, s'apprête à s'agrandir et à s'implanter en Allemagne quand elle est secouée par une terrible nouvelle : l'un de ses habitants a été tué, le premier meurtre en vingt ans d'existence. Une enquête est immédiatement ouverte par la police de Göteborg en collaboration avec les services de ConcordIA et d'une spécialiste en gestion de crise venue de Londres.

23:45 Épisode 2

Le conseil de ConcordIA découvre qu’Oliver, la victime du meurtre, s’était introduit dans le système ultra-sécurisé de la ville, qui repose entièrement sur l’IA. Il l’utilisait apparemment pour faire des rencontres et l’une des femmes rencontrées a fui le pays. En parallèle, le projet d’expansion de ConcordIA en Allemagne avance. Mais un groupe terroriste anonyme révèle des images volées dans le système de ConcordIA. La menace pesant sur la ville est donc bien plus grave qu’on l’avait imaginé.

00:30 Épisode 3

Suite au piratage, ConcordIA doit à tout prix identifier et corriger la faille de sécurité de son système tout en démasquant qui en est à l'origine. Ils remontent à un collectif anti-surveillance, les Sans-Visage, et à une de ses membres en particulier qui côtoyait Elodie. AJ convainc la direction de déconnecter tout le système pour le sécuriser rapidement. L'opération est un succès et Juliane en profite pour faire une annonce publique qui vante les mérites de ConcordIA : la ville fonctionne correctement même sans l'aide de l'IA.

Les 3 derniers épisodes seront diffusés lundi 18 novembre 2024 à partir de 22:55 sur France 2.