Final de "ConcordIA" lundi 18 novembre 2024 sur France 2 : résumé des 3 derniers épisodes

Lundi 18 novembre 2024 à 23:00, France 2 diffusera les trois derniers épisodes de "ConcordIA", une mini-série qui nous plonge dans un thriller d'anticipation et de science-fiction.

L'histoire en quelques lignes...

ConcordIA est une petite communauté expérimentale qui, grâce à une intelligence artificielle, assure la protection de la ville et de ses citoyens, qui acceptent d'être sous une surveillance totale et permanente.

Le modèle de ConcordIA va être mis à mal lorsque l’un des habitants de la communauté est retrouvé assassiné...

23:00 Épisode 4

Le meurtre d’Oliver est attribué au groupe des Sans-Visage et la police de Göteborg clôt l’enquête, désormais suivie par Interpol. C’est alors que Peter Blom, qui venait de quitter le conseil d’administration de ConcordIA, est retrouvé mort. Tout semble indiquer qu’il s’agit d’un suicide, mais Isabelle est troublée par plusieurs incohérences dans cette thèse. En creusant, elle pressent une vérité cachée derrière ces événements, des faits directement reliés aux fondateurs de ConcordIA et aux origines de la ville.

23:45 Épisode 5

Isabelle est secouée par la mort de Peter et le fait qu'il ait contacté le grand-père de l'adolescent responsable de la fusillade qui a précédé la naissance de ConcordIA. Elle décide d'enquêter sur la vie d'Oliver dans l'univers du jeu et elle se sert du disque dur confié à Thea. Elle y découvre la vidéo d'une conversation troublante entre Peter et Juliane qu'Oliver avait téléchargée et cachée dans le jeu. Elle finit par confronter Juliane qui reconnaît les faits. Thea se rend compte que sa famille est espionnée par ConcordIA et Noah avoue en être à l'origine.

00:30 Épisode 6

Isabelle découvre des faits troublants au sujet des deux morts mystérieuses survenues à ConcordIA. Ces révélations ébranlent les fondements de sa vie, sa foi en l’idée même de la ville régie par l’IA et sa relation à Noah et à Juliane. En parallèle, le filet se resserre autour des Sans-Visage, et la nouvelle ConcordIA allemande est officiellement fondée. Mais, désormais, le secret originel de ConcordIA est éventé, et Isabelle n’est pas la seule à le connaître. Thea, la spécialiste en gestion de crise, a elle aussi tout compris…