Résumé des épisodes de "Plus belle la vie" du 18 au 22 novembre 2024 sur TF1

Du lundi 18 au vendredi 22 novembre 2024, retrouvez "Plus belle la vie, encore plus belle" à 13:50 sur TF1. Voici ce qui va se passer dans les épisodes diffusés cette semaine.

"Plus belle la vie" met en scène jour après jour le quotidien des habitants d’un quartier fictif de Marseille, le Mistral.

La série s’organise autour de deux principaux types d’intrigues : la vie quotidienne des habitants du Mistral, avec leurs joies et tracas personnels, l’évolution des amours et des amitiés et des intrigues policières (parfois teintées de fantastique) dans lesquelles sont impliqués les habitants du Mistral.

Lundi 18 novembre 2024 • Épisode 215

Au quartier du Mistral, les avis divergent sur la responsabilité d’Ulysse dans un événement grave. De son côté, Patrick angoisse à l’avance d’un événement qui devrait le réjouir. Luna, quant à elle, doit absolument trouver un moyen de se racheter.

Mardi 19 novembre 2024 • Épisode 216

La jeune Ophélie prend part à un jeu dangereux. De leur côté, Thomas et Riva continuent d’avancer dans leur enquête. Dans le cadre d’un atelier encadré par Blanche et Eric au Pavillon des fleurs, ils font une nouvelle rencontre.

Mercredi 20 novembre 2024 • Épisode 217

La joie d’Ophélie n’est que de courte durée. De son côté, Luna est confrontée à des événements de plus en plus étranges. Dans l’enquête de Thomas et Riva, le médecin est rattrapé par son passé.

Jeudi 21 novembre 2024 • Épisode 218

Ulysse commence à voir clair dans le double jeu de son rival. De son côté, Éric va bénéficier d’une aide vitale inattendue. Au commissariat, certains ne voient pas d’un très bon œil les premiers retours du nouveau commissaire.

Vendredi 22 novembre 2024 • Épisode 219

Les Mistraliens sont perdus, ils ne savent plus qui croire. Pour Riva, la situation ne s’améliore pas, il décide donc d’employer une nouvelle méthode. De son côté, Éric a l’occasion d’aider quelqu’un à qui il doit beaucoup.