"Esprits criminels" mercredi 27 novembre 2024 sur TF1 : résumé deux épisodes diffusés cette semaine

Mercredi 27 novembre 2024 à partir de 21:10, TF1 diffusera deux nouveaux épisodes inédits de la 17ème saison de la série "Esprits criminels".

Le département des sciences du comportement, situé à Quantico en Virginie, est une division du FBI.

L'équipe du BAU du FBI enquête toujours sur Gold Star mais se retrouve confronté à une complication inattendue lorsque Voit négocie un accord qui le transfère en détention fédérale.

21:10 Épisode 17x06 L'envers du complot



Le DSC fait appel à Voit pour contacter Damien via un salon secret de son réseau. Alvez prend Voit à partie quand il se rend compte qu'il a fait passer un message caché à Damien lors de leur conversation. Le DSC organise une rencontre entre Voit et Damien, mais celle-ci tourne court car Jade et Damien les prennent par surprise. Le DSC doit laisser Voit négocier avec Jade pour éviter de trop nombreuses victimes.

22:00 Épisode 17x07 Petits arrangement entre ennemis



Tyler Green apporte une affaire au DSC. Alvez et Garcia établissent le profil de la relation de Tyler avec son ex-petite amie afin de découvrir qui pourrait la harceler.

JJ se rend chez Garcia où Prentiss se réveille avec une gueule de bois. JJ aide Prentiss à évacuer le peu d'entousiasme qu'elle porte à son travail.

Lorsque ses halucinations atteignent un point de rupture, Rossi se rend en prison pour faire face à Voit, qui l'aide à laisser sortir la véritable source de son anxiété.