"Irrational" : les 3 premiers épisodes diffusés sur M6 samedi 30 novembre 2024

Samedi 30 novembre 2024 à 21:10, M6 diffusera les trois premiers épisodes de la série "Irrational" qui explore les mystères de la psychologie humaine et les utilise pour résoudre des affaires complexes.

Inspirée du livre de Dan Ariely, "Predictably Irrational", la série suit Alec Mercer, un professeur de sciences comportementales de renommée mondiale, qui met son expertise au service de la justice.

21:10 Épisode 1x01 Les bonnes décisions

Aidé par son ex-femme Marisa, Alec travaille sur le meurtre d’une influenceuse dont le principal suspect est son ex-petit ami, Dylan, le fils d’une sénatrice. Malgré ses aveux, Alec n’est pas convaincu de sa culpabilité et découvre que Dylan, qui a fait l’Afghanistan et en a gardé des séquelles psychologiques, a également des problèmes de mémoire…

22:10 Épisode 1x02 Polonium 210

Alec est confronté à un meurtre peu banal : son amie de longue date, CJ Wright, une journaliste d'investigation renommée et redoutée, lui demande d’élucider son propre assassinat. Elle vient d’être empoisonnée au polonium 210 et se sait condamnée. Parallèlement, Alec et Marisa se repenchent sur l’affaire Wes Banning et l’attentat à la bombe perpétré contre une église il y a 19 ans.

22:45 Épisode 1x03 L'effet Barnum

Alec enquête sur le crash d'un avion dans la rivière Potomac. Alors que les autorités sont convaincues qu'il s'agit d'un acte intentionnel et qu’elles penchent pour l'hypothèse d'un suicide du pilote, Alec pense que ce dernier a tout tenté pour sauver ses passagers et qu'il s'agit d'une défaillance technique.