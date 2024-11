"Les enquêtes de Vera" : trois épisodes à revoir sur France 3 dimanche 1er décembre 2024

Dimanche 1er décembre 2024 à partir de 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir trois épisodes de la série "Les enquêtes de Vera".

L’inspectrice-chef Vera Stanhope (Blenda Blethyn) n'a pas son pareil pour mener ses enquêtes...

Difficile de ne pas la remarquer lorsqu’elle intervient sur un homicide. Avec son imper et son chapeau imperturbablement vissé sur la tête, ses jupes trois quarts et ses chemises portées sous une veste matelassée sans manches, elle aime à diriger son monde et ses investigations comme bon lui semble.

21:10 Épisode 11x03 De mère en fils



Le chauffeur d’un camion prend la fuite lors d’un contrôle douanier sur le port de Peyton et renverse le contremaître, Gary Mallon, qui décède un peu plus tard. Vera découvre très vite que la cargaison volée contenait de l’héroïne.

Ses recherches se compliquent quand le petit garçon de la victime est porté disparu, et lorsque Lucia Kehoe, de l’agence nationale contre le crime organisé essaie de reprendre l’enquête…

22:35 Épisode 7x01 Sélection naturelle



Le corps d'une jeune femme vient d'être repêché sur une île habitée principalement par une petite communauté scientifique d'ornithologues. La victime, Gemma Wyatt, était garde forestière à l'office de protection de la nature. Elle était restée seule pendant que ses collègues fêtaient sur une autre île le départ de Sophia Ashbrook, la responsable du groupe. Selon le légiste, la jeune femme a été noyée.

L'enquête de l'inspectrice chef Vera Stanhope et du sergent Aiden, se concentre sur l'entourage de la jeune femme. Le fiancé de la victime, Ryan Campbell, affirme que Gemma était en conflit avec sa soeur, Alice, au sujet de la vente de la ferme familiale. Alice, elle, confie que sous la pression de Ryan Campbell, sa sœur voulait l'empêcher d'exploiter la ferme en la vendant...

00:05 Épisode 5x01 Le feu de la rancune



Vera enquête sur l'incendie qui a ravagé trois bungalows dans un camping. Dans l'un deux, les pompiers retrouvent le corps carbonisé de Deena Viner, la soeur du propriétaire du lieu, Jim Viner. Au moment des faits, Jim Viner était parti en week-end avec sa fille Claire, qui doit prochainement épouser son ami Ryan.

01:40 Épisode 11x01 Le témoin idéal



Le corps de Jim Tullman, un entrepreneur d'une soixantaine d'années, est retrouvé au pied du monument de Collingwood. D'après les premières constatations, il a été battu à mort sans s'être défendu. Vera se demande comment un homme apparemment robuste et aussi aimé de son entourage a pu être frappé aussi violemment.

Son enquête révèle un possible mobile : le jour de sa mort, Tullman devait témoigner à charge au procès d'un jeune homme accusé d'agression. Les premiers soupçons se portent sur la famille du prévenu qui avait beaucoup à perdre avec ce témoignage.