Les derniers épisodes de la série "Evil" diffusés sur ARTE jeudi 5 décembre 2024

Jeudi 5 décembre 2024 à partir de 20:55, ARTE diffusera les trois deriers épisodes de "Evil", une mini-série adaptée du best-seller autobiographique "La fabrique de violence" du journaliste suédois Jan Guillou.

Exclu de son lycée après avoir frappé un élève, le jeune Erik est admis dans un internat huppé où la violence est érigée en système.

Inspirée d’un best-seller du journaliste suédois Jan Guillou, une série qui dépeint l’implacable mécanique transformant les victimes en bourreaux.

Spirale infernale du mal

Perpétuer sans fin la violence ou briser la spirale infernale du mal ? Victime à la maison des sévices sadiques que lui inflige son beau-père, Erik (Isac Calmroth) est sur une pente glissante, lorsqu’il intègre Stjernsberg, un établissement réservé aux enfants de la haute société scandinave, où un cénacle d’élèves perpétue des traditions punitives cruelles avec la bénédiction des enseignants. Bon élève et sportif émérite, le nouveau venu se laissera-t-il entraîner vers l’abîme ou parviendra-t-il à s’en extirper ?

S’inspirant du best-seller autobiographique La fabrique de violence du journaliste suédois Jan Guillou, paru en 1981 et déjà adapté au cinéma en 2003 par Mikael Hafström, Evil décrypte l’implacable mécanique qui pousse les victimes à devenir bourreaux à leur tour. À moins que ces grains de sable salvateurs que sont l’amour et l’amitié ne viennent rebattre les cartes d’une rédemption inespérée.

20:55 Épisode 4

Alors qu'Otto est soigné à l'infirmerie de l’établissement, Erik est certain d'être renvoyé de l'école. Mais les membres du conseil des étudiants, qui doivent décider de son sort, sont confrontés à un dilemme : si le système de punition qu’ils appliquent et sur lequel la direction de l'école ferme les yeux, est révélé, les conséquences seront désastreuses pour eux tous.

Parallèlement, le championnat de district approche à grands pas. Pierre encourage Erik à prendre la place d'Otto dans l'équipe de natation...

21:40 Épisode 5

Ne pouvant plus s’en prendre directement à Erik, Otto et ses acolytes mènent la vie dure à son ami Pierre. Le jour du championnat interscolaire, ils le menacent de représailles si Erik maintient sa participation. Mais Pierre résiste et encourage Erik à ne pas abandonner. Se présentant in extremis à l’épreuve d’athlétisme de relais, Erik veille à ne pas mettre Pierre en danger par une victoire.

L’après-midi, Otto ronge son frein en découvrant qu’Erik va participer à l’épreuve de nage libre, dont il a lui-même remporté les trois dernières éditions. Malgré les risques encourus pour son œil blessé, Otto fait le forcing pour concourir…

22:25 Épisode 6

Ayant trouvé Erik inconscient dans la forêt, Marja parvient à le ramener jusqu’au sauna de Stjernsberg.

De son côté, Otto ne désarme pas. Résolu à faire renvoyer Erik, il met la main sur une lettre que lui a écrite Marja. Il tient une preuve de leur relation clandestine, interdite par le règlement. Erik n’a plus aucune raison d’épargner Otto. Même s’il sait que sa vengeance lui vaudra d’être renvoyé….