"Les enquêtes de Vera" : 4 épisodes à revoir sur France 3 dimanche 8 décembre 2024

Dimanche 8 décembre 2024 à partir de 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir quatre épisodes de la série "Les enquêtes de Vera".

L’inspectrice-chef Vera Stanhope (Blenda Blethyn) n'a pas son pareil pour mener ses enquêtes...

Difficile de ne pas la remarquer lorsqu’elle intervient sur un homicide. Avec son imper et son chapeau imperturbablement vissé sur la tête, ses jupes trois quarts et ses chemises portées sous une veste matelassée sans manches, elle aime à diriger son monde et ses investigations comme bon lui semble.

21:10 Épisode 11x04 A vol d'oiseau



Lizzy Swann, mère de famille apparemment sans histoire, a été retrouvée morte au pied d'une falaise. Peu de temps auparavant, Lizzy avait été mise à pied de l'école où elle travaillait, à la suite d'un signalement abusif qu'elle avait fait auprès des services sociaux. Vera et son équipe s'intéressent alors au père de l'enfant concerné, mais également au mari de la victime, à un vieil ami de la famille, et au petit-ami de sa fille cadette. Soit beaucoup de monde sérieusement intéressé par sa mort...

22:35 Épisode 7x02 L'ange noir



Le corps sans vie d'un jeune homme est découvert dans une rivière. L'inspectrice-chef Vera Stanhope se rend sur place. Elle découvre un anneau de deuil autour du cou de la victime, des piqûres sur le corps et un sachet contenant de la drogue estampillé «Dark Angel». L'enquête mène Vera à Gateshead, où elle apprend que la victime, Nathan, a été en relation avec le milieu du trafic de drogue. C'est alors qu'un témoin dirige Vera sur le dossier d'un ancien crime perpétré dans une ferme reculée, il y a treize ans...

00:05 Épisode 5x02 De vieilles blessures



Cela fait trente ans que William Telling attend de connaître la vérité sur la disparition de sa fille Carrie, alors âgée de 17 ans. Le squelette de la jeune fille est déterré et identifié par les enquêteurs. Un appareil photo lui ayant appartenu est également récupéré. Le légiste constate que la jeune fille a eu le crâne fracassé par un objet contendant.

01:40 Épisode 11x02 La voie de la guérison



Angela Konan, une assistante sociale qui s'occupait de reloger d'anciennes toxicomanes, est retrouvée morte dans un coin reculé d'un parc national du Northumberland. Vera et son équipe tentent de percer les secrets de la victime, une femme introvertie et mystérieuse dont personne ne savait grand chose. L'enquête s'accélère lorsque Vera découvre qu'Angela avait eu une altercation avec l'une de ses protégées au cours des deux semaines précédant sa mort. Mais les apparences sont souvent trompeuses dans ce genre d'affaire.