"Les invisibles" : les deux derniers épisodes diffusés sur France 2 lundi 9 décembre 2024 (vidéo)

Lundi 9 décembre 2024 à 21:05, France 2 diffusera le double épisode « Les endormis » qui viendra cloturer la 4ème saison inédite de la série "Les Invisibles".

La diffusion de la quatrième saison de la série "Les Invisibles", primée au festival Séries Mania 2022 avec le Prix Vidocq de la meilleure série policière, s'achève lundi soir sur France 2 par un double épisode.

21:05 Épisode 4x05 Les endormis (Partie 1)

Une scène de crime hors du commun attend nos Invisibles, dans cette enquête en deux parties qui amènera son lot de réponses à des questions essentielles pour les membres des Invisibles… En effet, ce sont les squelettes d’une femme, de deux enfants et d’un chien qu’on découvre au fond d’un trou. Rapidement, Darius et son équipe trouvent l’identité de celui qui serait respectivement le mari et le père des victimes. Mais, en arrivant sur place, une surprise : l’homme qu’ils viennent voir vit avec sa femme et ses enfants, et prétexte une usurpation d’identité qui date de plusieurs années. Dès lors qui se cache derrière ces crimes affreux ?

En parallèle, on suit un homme qui semble vouloir se rapprocher de son jeune fils, convoquant chez son ex-femme une peur terrible… Comment ces deux histoires sont-elles liées ?

De son côté, Darius trouve enfin l’ultime piste qui lui permettra de découvrir la terrible vérité sur ses origines. Une piste qui porte un nom : « La Ruche », une communauté de gens qui prône la décroissance et le retour à la nature...

21:55 Épisode 4x06 Les endormis (Partie 2)

Suite de ce grand final qui laisse beaucoup de pistes à creuser…

Darius, qui trouve enfin des réponses au mystère de ses origines, décide de rester à « La Ruche », laissant la responsabilité de l’enquête à ses collègues. Mais, très vite, le reste des Invisibles comprend que la scène de crime du début est intrinsèquement liée à la communauté que vient d’infiltrer Darius. Sans portable, et suivant les membres de « La Ruche » dans un périple, on se demande si Darius voit le piège se refermer sur lui ?

Dans une folle course contre la montre, les Invisibles vont tenter de comprendre ce lien ténu entre « La Ruche », le triple homicide et Darius, alors que, de son côté, leur chef va enfin clore le sombre chapitre de son identité, et de son passé… Pour, peut-être, se libérer et accepter définitivement son histoire ?