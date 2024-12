Résumé des épisodes de "Plus belle la vie" du 9 au 13 décembre 2024 sur TF1

Du lundi 9 au vendredi 13 décembre 2024, retrouvez "Plus belle la vie, encore plus belle" à 13:50 sur TF1. Voici ce qui va se passer dans les épisodes diffusés cette semaine.

"Plus belle la vie" met en scène jour après jour le quotidien des habitants d’un quartier fictif de Marseille, le Mistral.

La série s’organise autour de deux principaux types d’intrigues : la vie quotidienne des habitants du Mistral, avec leurs joies et tracas personnels, l’évolution des amours et des amitiés et des intrigues policières (parfois teintées de fantastique) dans lesquelles sont impliqués les habitants du Mistral.

Lundi 9 décembre 2024 • Épisode 230

La famille Marci est complètement chamboulée par une arrivée inattendue. En prison, Luna cherche du soutien. Le nouveau rôle qu’endosse Samuel au commissariat renforce les inquiétudes de Jennifer.

Mardi 10 décembre 2024 • Épisode 231

Une disparition inquiète les Marci, Le pavillon des fleurs et surtout, la police. Malgré toutes les tentatives de sa mère, Ophélie prend une décision importante. En plein doute, Nisma continue de mener l’enquête.

Mercredi 11 décembre 2024 • Épisode 232

Chez les Marci, la situation s’enlise. Prise au piège, Luna doit à tout prix trouver une solution pour s’en sortir. A la résidence, Nisma fait une étrange découverte.

Jeudi 12 décembre 2024 • Épisode 233

Au Mistral, des tensions surviennent derrière le bar. Ophélie, quant à elle, est mise en garde vis-à-vis d’une proposition qui lui est faite. Entre Jennifer et Samuel, certains non-dit persistent.

Vendredi 13 décembre 2024 • Épisode 234

Dans la famille Marci, les tensions s’enveniment. Malgré tous ses efforts pour s’en sortir, Luna est toujours en danger. A la résidence, une étrange citation du calendrier de l’avent amène Steve à se lancer.