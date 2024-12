"Ça, c’est Paris !" : les derniers épisodes diffusés mercredi 11 décembre 2024 sur France 2

Mercredi 11 décembre 2024 à 21:05, France 2 diffusera les deux derniers épisodes de "Ça, c’est Paris !", un série-événement qui vous plonge dans l’univers mythique des cabarets parisiens.

L'histoire en quelques lignes...

De nos jours, au cœur de la capitale. Gaspard Berthille (Alex Lutz) est le gérant du Tout-Paris, un cabaret emblématique qui perpétue la légende des « folles nuits parisiennes », aux côtés d'institutions telles que le Paradis Latin.

Contrairement à son père, Dary, ancien directeur et mythique meneur de revue, Gaspard a échoué à maintenir le succès de l'établissement. Est-ce à cause d’un spectacle dépassé, d’une gestion défaillante ou d’une concurrence plus innovante ?

C’est en tout cas pour Gaspard le moment fatidique de vendre. À moins qu’il fasse le pari fou de créer une nouvelle revue et de redonner au cabaret son lustre d'antan…

21:10 Épisode 1x05 Parigi

L’actrice Monica Bellucci est finalement la nouvelle meneuse de revue du Tout-Paris. Grâce à elle, le futur spectacle, intitulé « Encore ! », affiche déjà complet. Malheureusement, la star italienne regrette vite d’avoir accepté le poste. Avec la complicité d’Adrien, elle fait tout pour parvenir à quitter la revue, quitte à s’inventer des phobies. Comprenant qu’elle veut quitter le navire, Gaspard se met en tête de la piéger.

De son côté, Justine quitte Joigny pour se rendre au Tout-Paris où Adrien débute les auditions pour trouver sa première danseuse.

21:10 Épisode 1x06 Paris première

Malgré qu’il se sente trahi par Gaspard, Adrien accepte de revenir au Tout-Paris à condition qu’il puisse évincer Monica Bellucci de son spectacle novateur.

À trois semaines de la première de la nouvelle revue du Tout-Paris, Gaspard tombe des nues lorsque l’excentrique directeur artistique lui propose de remplacer l’actrice italienne sur scène. Bien que très réticent à cette idée, il accepte finalement de devenir le nouveau meneur de revue de son cabaret. Motivée par cette annonce, toute l’équipe du cabaret redouble d’efforts pour mener à bien le projet.

Avec Alex Lutz (Gaspard Berthille), Charlotte de Turckheim (Babeth), Nicolas Maury (Adrien Baudry), Anne Marivin (Prune Berthille), Aurore Clément (Crystal), Florence Thomassin (Cookie), Delphine Baril (Olympe), Xin Wang (May-Ling), Dominique Besnehard (Régis), Salomé Dewaels (Coralie), Katarzyna Sawczuk (Teresa), Darren Muselet (Jordan), Audjyan Alcide (Lynette), Nastasia Caruge (Justine), Galia Salimo (Armande), Anna Nowak (Agnieszka), …

Avec la participation exceptionnelle de Line Renaud, Bernard Le Coq, Christian Louboutin et Monica Bellucci.