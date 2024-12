"Alice Nevers" : 6 épisodes rediffusés sur TF1 jeudi 12 décembre 2024 avec Marine Delterme et Jean-Michel Tinivelli

Jeudi 12 décembre 2024 à partir de 21:10, TF1 rediffusera 6 épisodes de la série "Alice Nevers" avec Marine Delterme et Jean-Michel Tinivelli.

Alice Nevers, jeune juge d'instruction, est confrontée à une variété de crimes : meurtres, disparitions, affaires familiales...

Aidée de son fidèle lieutenant, elle mène des enquêtes souvent complexes et dangereuses.

La série met en avant la vie professionnelle d'Alice Nevers, mais explore également sa vie personnelle et ses relations avec ses proches.

21:10 Cavalcades (partie 1)

Nouveau départ pour nos héros, direction la Normandie. Marquand, infiltré dans un haras, tombe sur le corps sans vie d’un jeune jockey : Yann. Entre jalousie, compétition et mystérieuse disparition, ce haras lance un défi de taille à la nouvelle équipe d’Alice. Est-ce lié à une histoire de dopage ? de vengeance ou d’amour ? C’est en s’approchant de la vérité que Marquand manque de se faire assassiner.

22:10 Cavalcades (partie 2)

Sur les traces de Chris, jockey star du haras, Alice et Marquand découvrent Ada à ses côtés. Mais pas le temps de s’appesantir, le temps presse car ils font face à une autre disparition : celle de Simon Ravel, un autre jockey disparu il y a trois mois… Le prince, propriétaire du haras, est-il impliqué dans cette disparition ? Ce meurtre ? Qui avait le plus intérêt à faire disparaître ces deux jeunes jockeys ? Des révélations inattendues vont bousculer le cours de l’enquête… Nos héros vont-ils enfin mériter une fin heureuse ?

23:15 Enfant 3.0

Carole Desmoulin a été électrocutée dans sa piscine. Qui l’a poussée à l’eau, avant de débrancher la guirlande électrique qui l’a tuée ? Si Carole voulait bien sevrer sa fille de 9 ans de son addiction aux tablettes, elle n’était peut-être pas au fait de son influence sur internet, une véritable petite star… Alice est nommée procureure ! Mais elle n’a pas que des amis au Palais…

00:25 Mauvaises ondes



Catherine Bonnel est morte lors de l’évacuation musclée d’une ZAD en pleine forêt. La police est mise hors de cause. Mais personne n’est capable de dire d’où elle venait, ni ce que faisait ici cette mère de famille, architecte d’intérieur. On découvre qu’elle aurait récemment quitté mari, enfant et travail, sous prétexte d’une allergie aux ondes… Alice est déjà attaquée dans la presse. Mais par qui ?

01:30 Le prix du silence



Après avoir congédié sèchement ses ouvriers, Antoine Roussel est retrouvé mort dans son atelier. Qu’est-ce qui préoccupait ce garçon si secret ? Marquand découvre dans sa cave, une cache remplie de documents sur de vielles affaires criminelles non résolues… Un cold case dans le milieu gay des années 80 semblait obséder l’enquêteur amateur… Alice et Marquand tendent un piège à Solanas. Mordra-t-il à l’hameçon ?

04:40 Intelligence

Alors qu’elle tente de quitter la propriété de ses futurs beaux-parents, de brillants ingénieurs en intelligence artificielle, Louna Ouadi est écrasée par une voiture… sans conducteur ! L’enceinte connectée qui contrôlait le véhicule a-t-elle pu la tuer de son propre chef ? Ou a-t-elle été programmée par un humain ? Mais qui pouvait en vouloir à la jeune fleuriste ? Alice a vu le procureur Jacquet faire un AVC ! Et Solanas l’accuse d’empoisonnement…