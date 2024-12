"Les papiers de l'Anglais" : minisérie inédite diffusée sur ARTE jeudi 12 décembre 2024

Jeudi 12 décembre 2024 à partir de 20:55, ARTE diffusera "Les papiers de l'Anglais", une minisérie inédite en 3 épisodes librement adaptée de la trilogie « Os filhos de Próspero » de Ruy Duarte de Carvalho.

L'histoire suit Ruy Duarte de Carvalho, un anthropologue, qui part à la recherche de documents laissés par son père dans le désert du Namib. Ces papiers pourraient révéler un drame historique et un trésor caché.

20:55 Épisode 1

Décembre 1999, sud de l’Angola. Installés dans le désert, le réalisateur, poète et anthropologue lusophone Ruy Duarte de Carvalho et son ami cuisinier Jonas Trindade reçoivent un visiteur, qui prétend savoir où trouver les “papiers de l’Anglais”, des documents à la valeur hautement symbolique qui ont appartenu au père de Ruy. Les deux complices se lancent alors dans un périple en quête de ce trésor perdu. Au fil de leur voyage, ils découvrent un pays marqué par les stigmates du colonialisme, alors que resurgissent les souvenirs de leur rencontre épique et du parcours tumultueux de Jonas.

21:40 Épisode 2

Toujours accompagné du fidèle Jonas, Ruy rencontre au cours de sa quête un certain Severo, qui lui remet une lettre de son défunt père. Troublé, l’écrivain réalisateur espère y trouver de nouveaux indices. Mais alors qu’il interroge Severo sur la manière dont il s’est procuré ce courrier, celui-ci entreprend de lui raconter sa vie marquée par l’indépendance de l’Angola en 1975. Replongeant dans son passé, il retrace notamment la période au cours de laquelle, avec son ami Kapa, lui, le citadin, s’est installé dans un village nommé Kuvale, où il s’est épris d'une guérisseuse aux puissants pouvoirs, Ulya, avant de l’épouser...

22:25 Épisode 3

Obsédé par la lettre retrouvée de son père, Ruy poursuit son périple avec Jonas. Désormais, son fougueux cousin Kaluter, venu du Portugal, les accompagne. Leur nièce Paula et son amie Camilla, une doctorante qui s’intéresse aux zones d’ombre de l’Angola au XVIIIe siècle, ont également rejoint le trio. Leur quête les amène à traverser de somptueux paysages et à adopter le rythme des populations locales. Malgré les tensions avec Kaluter, qui reproche à Ruy d’être resté en Angola après l’indépendance du pays, la petite troupe se dirige vers le village de Kuvale. Les “papiers de l’Anglais” semblent à portée de main...