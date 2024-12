"Astrid et Raphaëlle" : épisode inédit « On achève bien les jockeys » vendredi 13 décembre 2024 sur France 2

Vendredi 13 décembre 2024 à 21:05, France 2 diffusera le 6ème épisode inédit de la 5ème saison de la série "Astrid et Raphaëlle" : « On achève bien les jockeys » avec Sara Mortensen et Lola Dewaere.

Présentation de la saison 5 Astrid et Raphaëlle rempilent pour une nouvelle salve d’enquêtes qui les verront s’allier aux services secrets, poursuivre un tueur professionnel, côtoyer les mormons, le monde hippique, le dernier descendant d’une tribu aztèque, un temple bouddhiste, un plateau de tournage ou encore affronter un criminel se transformant dangereusement à la pleine lune… Mais nos deux héroïnes ont également fort à faire sur le plan sentimental : quelle épreuve devra affronter Astrid pour empêcher Tetsuo de repartir définitivement au Japon ? Comment Raphaëlle va-t-elle gérer son nouveau couple avec Nico, alors qu’elle est enceinte ? Par-dessus tout, les deux femmes devront faire face au retour de Lamarck, le némésis d’Astrid, pour un ultime défi... Les guests de cette 5ème saison : Lorie Pester, Aurélien Wiik, Julie Arnold, Charles Clément, Charlotte Gaccio, Delphine Depardieu, Alex Goude et Stéphane Guillon. Épisode 5x07 On achève bien les jockeys Un cheval de courses appartenant à une prestigieuse écurie est retrouvé mort poignardé. L’affaire se corse pour les deux enquêtrices quand un autre crime est brusquement perpétré…

L'actualité TV • Newsletter

Pour ne rien louper...

Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.

Veuillez activer le javascript sur cette page pour pouvoir valider le formulaire