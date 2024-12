"Irrational" : résumé des 4 derniers épisodes diffusés sur M6 samedi 14 décembre 2024

Samedi 14 décembre 2024 à partir de 21:10, M6 diffusera les 4 derniers épisodes de la série "Irrational" qui explore les mystères de la psychologie humaine et les utilise pour résoudre des affaires complexes.

Inspirée du livre de Dan Ariely, "Predictably Irrational", la série suit Alec Mercer, un professeur de sciences comportementales de renommée mondiale, qui met son expertise au service de la justice.

21:10 Épisode 1x08 Terres brûlées

Alec et Marisa vont aider une jeune fille grièvement brûlée à surmonter l'épreuve qu'elle traverse et à prouver qu'elle n'est pas responsable de l'incendie, comme elle le pense, mais qu'elle a été victime d'un acte criminel.

22:55 Épisode 1x09 Un remède miracle

Alec et Kylie assistent en direct à la mort d'un célèbre coach sportif et fondateur d'une marque de compléments alimentaires pendant l'un de ses live streams. Si tout le monde pense qu'un chauffard l'a renversé avant de prendre la fuite, Alec est très vite convaincu qu'il s'agit d'un meurtre.

22:45 Épisode 1x10 Course contre la bombe



Alec, Phoebe et Rizwan se retrouvent face à Wes Banning, l'auteur de l'attentat à la bombe contre l'église il y a 20 ans, qui s’est échappé lors d’un transfert. Muni d’un gilet explosif, Banning les prend en otage et menace de faire exploser le bâtiment, dans lequel il a posé des bombes. Marisa et Kylie s’associent pour les secourir…

23:35 Épisode 1x11 Le prix de la loyauté



Le premier rendez-vous galant d'Alec avec Rose tourne court lorsque cette dernière reçoit un message d’un client, Blair Dalton. Alors que son tableau de Cézanne vient d’être réévalué, la toile est soudainement considérée comme fausse. Rose et Alec se retrouvent embarqués dans une enquête pour contrefaçon d'œuvres d'art.