Résumé des épisodes de "Plus belle la vie" du 16 au 20 décembre 2024 sur TF1

Du lundi 16 au vendredi 20 décembre 2024, retrouvez "Plus belle la vie, encore plus belle" à 13:50 sur TF1. Voici ce qui va se passer dans les épisodes diffusés cette semaine.

"Plus belle la vie" met en scène jour après jour le quotidien des habitants d’un quartier fictif de Marseille, le Mistral.

La série s’organise autour de deux principaux types d’intrigues : la vie quotidienne des habitants du Mistral, avec leurs joies et tracas personnels, l’évolution des amours et des amitiés et des intrigues policières (parfois teintées de fantastique) dans lesquelles sont impliqués les habitants du Mistral.

Lundi 16 décembre 2024 • Épisode 235

La nouvelle tournure des événements ne convient pas du tout à Thomas. De son côté, Patrick essaie de venir en aide à une amie en difficulté. Au Pavillon des fleurs, Noël est l’occasion d’un échange de traditions.

Mardi 17 décembre 2024 • Épisode 236

Après la tempête, chacun a du mal à retrouver sa place dans la famille Marci. C’est un jour particulier pour Ophélie, qui pourrait bien lui porter chance. Pour faire plaisir à sa fille, Ariane est prête à changer ses habitudes.

Mercredi 18 décembre 2024 • Épisode 237

Après une discussion, Thomas décide de réinvestir dans ce qui compte réellement. Un événement dramatique donne une nouvelle idée à Patrick. Au Pavillon des fleurs, Blanche et Eric font face à une terrible annonce, mais ils ne se laissent pas abattre.

Jeudi 19 décembre 2024 • Épisode 238

Baptiste reçoit une aide précieuse dans la mise en place d’un nouveau projet. Chez les Hersant, l’ambiance est à la confession. Malgré une malheureuse nouvelle, Jennifer fait preuve d’imagination pour remonter le moral de Samuel.

Vendredi 20 décembre 2024 • Épisode 239

Thomas et Riva ont des avis très divergents sur un sujet important. Brusquement, Léa se retrouve dans une situation préoccupante. De son côté, Patrick met en place un plan périlleux avec l’aide d’une complice.