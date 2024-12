La série "Elsbeth" avec Carrie Preston diffusée sur TF1 à partir du 8 janvier 2025

Mercredi 8 janvier 2025 à 21:10, TF1 diffusera la diffusion de la première saison de "Elsbeth", une série américaine inédite, spin-off des séries populaires "The Good Wife" et "The Good Fight" qui reprend le personnage emblématique d'Elsbeth Tascioni.

Dans "Elsbeth", nous retrouvons l'avocate transformée en une sorte de détective hors du commun. Loin des salles d'audience, Elsbeth se retrouve plongée dans des enquêtes complexes, utilisant son intuition hors norme et ses méthodes peu conventionnelles pour résoudre des affaires. Chaque épisode est une nouvelle énigme à démêler, où Elsbeth nous entraîne dans un univers où le droit et le mystère se mêlent. Chaque épisode est basé sur le principe du Howcatchem (inversion du Whodunit) où le meurtrier, la préparation et la réalisation du meurtre sont révélés dès les premières minutes de l'épisode tout comme dans "Colombo"... Cette première saison se compose de 5 épisodes de 43 minutes. Les épisodes de la 1ère soirée Mercredi 8 janvier 2025 à partir de 21:10, TF1 diffusera les deux premiers épisodes. 21:10 Épisode 1x01 Bienvenue à New York Suite à la remise en cause de certaines arrestations conduisant à des soupçons de corruption, Elsbeth Tascioni, avocate à Chicago, est mandatée pour observer les enquêtes de l'unité des Affaires sensibles de la police de New York. A son arrivée, l'unité enquête sur le suicide d'Olivia Cherry, étudiante dans une école de comédie. Elsbeth découvre qu'il s'agit d'un meurtre et elle a l'intime conviction que l'assassin est Alex Modarian, le metteur en scène de l'établissement. 22:00 Épisode 1x02 De la télé à la réalité

Wendy Wexler, une star de télé-réalité dont Kaya est fan, est retrouvée électrocutée dans son bain. Elsbeth soupçonne tout de suite qu'il ne s'agit pas d'un suicide et pense que celui qui l'a tuée est Skip Mason, son producteur. Avec l'aide de Kaya, elle va interroger les autres participantes et se plonger dans l'émission pour tenter de prouver que Skip est bien coupable.