"Scènes de ménages" : Un Noël complètement givré à revoir sur M6 samedi 21 décembre 2024

Samedi 21 décembre 2024 à 21:10, M6 rediffusera le prime de "Scènes de ménages" : « Un Noël complètement givré » qui compile les meilleurs moments de Noël issus des 15 saisons de la série…

Si pour certains Noël est synonyme de joie et de moments partagés en famille ou entre amis, pour les couples de Scènes de ménages rien n’est moins sûr !

Des scènes cultes, avec des invités pas toujours les bienvenus, des drames autour de la dinde, et des souvenirs inoubliables, comme la fois où Emma et Fabien se sont retrouvés en garde à vue après une bagarre sur un marché de Noël, ou la rencontre de Liliane et José avec Bao, la compagne de leur fils, venue de Chine.

Entre les cadeaux pourris, la dinde trop cuite et les invités dont on se passerait bien, retrouvez les meilleurs moments de Noël issus des 15 saisons de la série…

Avec : Valérie KARSENTI (Liliane), Frédéric BOURALY (José), Audrey LAMY (Marion), Loup Denis ELION (Cédric), Marion GAME (Huguette), Gérard HERNANDEZ (Raymond), Anne-Elisabeth BLATEAU (Emma), David MORA (Fabien), Amélie ETASSE (Camille), Grégoire BONNET (Philippe), Claire CHUST (Leslie), Vinnie DARGAUD (Léo), Claudia MONGUMU (Louise), Ryad BAXX (Jalil), Fanny COTTENÇON (Christine), Didier BÉNUREAU (Gilbert).