"Les enquêtes de Vera" : l'épisode « Marée montante » à revoir sur France 3 dimanche 22 décembre 2024

Dimanche 22 décembre 2024 à partir de 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir l'épisode « Marée montante » de la série "Les enquêtes de Vera".

L’inspectrice-chef Vera Stanhope (Blenda Blethyn) n'a pas son pareil pour mener ses enquêtes...

Difficile de ne pas la remarquer lorsqu’elle intervient sur un homicide. Avec son imper et son chapeau imperturbablement vissé sur la tête, ses jupes trois quarts et ses chemises portées sous une veste matelassée sans manches, elle aime à diriger son monde et ses investigations comme bon lui semble.

Épisode 12x05 Marée montante



Rick Kelsall, un présentateur télé connu, est retrouvé pendu dans sa chambre, le lendemain d’une soirée de retrouvailles avec des amis de longue date. Vera devine très vite que ce n’est pas un suicide. Accusé de harcèlements sexuels peu de temps avant, Rick venait d’être innocenté, et allait faire paraître un livre autobiographique qui devait révéler des secrets sur le groupe…