"Zorro" : les 4 premiers épisodes avec Jean Dujardin diffusés lundi 23 décembre 2024 sur France 2 (vidéo)

Lundi 23 décembre 2024 à partir de 21:10, France 2 diffusera les 4 premiers épisodes de la mini-série inédite "Zorro" dans laquelle Jean Dujardin endosse le rôle du célèbre vengeur masqué.

L'histoire...

En 1821, Don Diego de la Vega devient maire de sa bien-aimée ville de Los Angeles qu’il compte bien faire prospérer. Cependant, la municipalité est confrontée à des problèmes financiers du fait de l'avidité d'un homme d'affaires local.

Diego n'a pas fait appel à son double Zorro depuis vingt ans. Mais, au nom de l’intérêt général, il n'a plus d'autre choix que de ressortir son masque et son épée.

Très vite, Diego va rencontrer des difficultés à concilier sa double identité de Zorro et de maire, ce qui met à rude épreuve son mariage avec Gabriella, qui ignore son secret.

Jean Dujardin est... Zorro !

Diego avait raccroché la cape. Parce qu’il ne croyait plus aux hommes qui doivent masquer leurs visages pour agir. Diego croit en l’Etat de droit pour une Los Angeles pacifiée. Mais il se retrouve contraint de rappeler le héros masqué.

Zorro ! Qui surgit et d’un coup d’épée défend les humiliés et libère les innocents. Qui ne s’embarrasse pas des lois, ne rend de comptes à personne, se contente de se battre pour les plus vulnérables. Aucun équilibre à préserver, aucune justification à donner, Zorro est un héros, un vrai.

Don Diego et Zorro apprendront-ils à collaborer ? Qu’ils le veuillent ou non, Diego a besoin de Zorro et Zorro a besoin de Diego. Car aucun des deux ne peut prétendre sauver seul Los Angeles, Gabriella… et sa santé mentale

21:10 Épisode 1

1821. Don Diego succède à son père à la tête de Los Angeles, 1200 âmes. Il a pour projet d’y amener l’eau, mais se heurte à la réalité d'une ville surendettée auprès de Don Emmanuel. La situation est désespérée, et Diego doit trouver une solution…

21:50 Épisode 2

Après le baiser échangé entre Gabriella et Zorro, Diego décide de se débarrasser du costume de son double. C’est à visage découvert et avec l’appui de la loi qu’il est bien décidé à mettre un terme aux pratiques esclavagistes de Don Emmanuel !

22:25 Épisode 3

Après l'ouverture du casino, les jetons sont devenus l’unique monnaie en ville. Pire, alors que le peuple refuse de payer l’impôt pour reconstruire le château d’eau, Don Emmanuel n’hésite pas à donner son argent pour ériger une statue en or de Zorro !

23:00 Épisode 4

Zorro est ivre de joie suite à la nuit passée avec Gabriella… et Diego ivre de douleur. Si seulement ils n’étaient pas un seul et même homme ! Étourdi par sa jalousie, Zorro demande à Gabriella l’impossible : choisir entre Diego et lui.