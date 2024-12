"Alexandra Ehle" : 2 épisodes rediffusés sur France 3 mardi 24 décembre 2024 avec Julie Depardieu

Mardi 24 décembre 2024 à partir de 21:05, France 3 vous proposera de voir ou de revoir deux épisodes de la série "Alexandra Ehle" : « La peste » et « Message pour l'éternité ».

Alexandra Ehle est médecin légiste à l’IML de Bordeaux.

Fantasque et libre, elle se voue corps et âme à ce qu’elle considère être sa mission : rendre aux morts leur dignité, leur intégrité physique, mais aussi «humaine», leur rendre justice.

21:05 Épisode 2x02 La peste



Un homme est retrouvé mort dans un bateau amarré au port de plaisance de Bordeaux. Les pustules qui couvrent son corps et la noirceur de ses extrémités ne laissent aucun doute : il a été victime de la peste. Un périmètre de sécurité est établi autour du bateau et les dernières personnes à l'avoir fréquenté, des membres de sa famille, mises en quarantaine sur le domaine viticole qu'ils possèdent.

Très vite, Alex découvre que cet homme n'a probablement pas été contaminé par hasard. Quelqu'un lui a inoculé le bacille et il compte forcément parmi ses proches.

22:35 Épisode 5x01 Message pour l'éternité



Une momie non répertoriée est retrouvée dans les réserves du musée archéologique de Bordeaux. Il s'agit de François Von Kert, brillant archéologue et président de l'Université de Lettres de Bordeaux, qui a disparu depuis 70 jours. En l'autopsiant, Alex, aidée de Paolo, un jeune et charmant spécialiste de la momification, découvre que la technique employée par le meurtrier est clairement celle d'un expert qui connaît parfaitement les rituels de la mythologie égyptienne.

Dès lors, Alex s'interroge sur les motivations de ce dernier : pourquoi avoir choisi une technique aussi difficile pour faire disparaître le corps ? D'autant plus que cela présente un risque non négligeable de laisser des traces d'ADN. Qu'est-ce qui a poussé le tueur à un geste aussi fou ?...