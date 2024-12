Élodie Poux et Majid Berhila rejoignent "Scène de Ménages" sur M6 et forment un couple d'épiciers !

Nouvelle année, nouveau couple : dès le lundi 13 janvier 2025, Élodie Poux et Majid Berhila rejoignent "Scène de Ménages" sur M6 dans une épicerie/snack de moyenne montagne...

C’est dans leur épicerie/snack de moyenne montagne, et souvent devant leurs clients, qu’Alice et Sofiane vont s’engueuler, se réconcilier et se ré-engueuler.

Habitant au-dessus de leur commerce, ils vont devoir concilier vie privée et vie professionnelle et donc se supporter 24h/24h qu’il vente, qu’il pleuve ou surtout qu’il neige !

Présentation des deux personnages

Alice, 42 ans, est une fille de la montagne

Peu importe son humeur du jour, elle s’illumine dès que la clochette annonçant l’arrivée d’un client retentit. Joviale, bavarde, volubile, très, voire trop sociable, elle préférera toujours une bonne rumeur à une bonne vente. Elle a de l’énergie à revendre et pas qu’à l’épicerie, parfois au grand dam de son associé de mari.

Sofiane, 42 ans, est un gars de la vallée installé à la montage

Vendeur dans l’âme, il connaît par coeur la biographie de Steve Jobs et se voit déjà à la tête d’une franchise de 30 épiceries. En attendant il combat son angoisse de ne pas réussir en appliquant des stratégies de vente pas toujours adaptées à la taille de leur commerce. Roublard et sûr de son charme, il cède néanmoins facilement au doute et à la pression. De nature solitaire, son meilleur ami c’est le silence mais sa femme c’est Alice…