"Les enquêtes de Vera" : trois épisodes à révoir sur France 3 dimanche 29 décembre 2024

Dimanche 29 décembre 2024 à partir de 21:05, France 3 vous proposera de voir ou de revoir trois épisodes de la série "Les enquêtes de Vera".

L’inspectrice-chef Vera Stanhope (Blenda Blethyn) n'a pas son pareil pour mener ses enquêtes...

Difficile de ne pas la remarquer lorsqu’elle intervient sur un homicide. Avec son imper et son chapeau imperturbablement vissé sur la tête, ses jupes trois quarts et ses chemises portées sous une veste matelassée sans manches, elle aime à diriger son monde et ses investigations comme bon lui semble.

21:05 Épisode 11x06 Au gré du vent



Le corps d'une femme, Lisa Millworth, est découvert, échoué sur les rives du fleuve. Les premiers témoignages dressent le portrait d'une collègue très appréciée, d'une amie loyale, d'une mère et d'une épouse aimante. Mais, en menant son enquête, Vera découvre plusieurs zones d'ombre dans la vie de la victime. Son ex-compagnon violent, et père biologique de sa fille, est de retour et entretient une relation avec sa meilleure amie. Le patron de Lisa a été accusé de harcèlement sexuel par une ancienne employée. Et enfin, son mari avait beaucoup de mal à accepter la place grandissante que prenait son ex dans sa vie...

22:35 Épisode 7x04 Une prison de terre

Sur la lande de Northumberland, les garde-forestiers font une macabre découverte : le corps d'une jeune femme gît, enfoui sous le sol. Les enquêteurs pensent que la victime est l'adolescente Mia Hinkin, disparue six semaines plus tôt. L'inspectrice-chef Vera Stanhope a la lourde tâche de porter l'horrible nouvelle à une famille dévastée, en attente de réponses. Mia était partie de la ferme familiale, contre le gré des parents, afin de se rendre au Festival de musique d'Eastbury. La jeune fille n'est jamais revenue. Tandis que l'enquête progresse, la tension monte au sein de la petite communauté de Brindale dont les habitants croient avoir identifié l'agresseur de Mia...

00:50 Épisode 11x04 A vol d'oiseau

Lizzy Swann, mère de famille apparemment sans histoire, a été retrouvée morte au pied d'une falaise. Mais peu de temps auparavant, Lizzy avait été mise à pied de l'école où elle travaillait, suite à un signalement abusif qu'elle avait fait auprès des services sociaux. Vera et son équipe s'intéressent alors au père de l'enfant concerné, mais également au mari de la victime, à un vieil ami de la famille, et au petit-ami de sa fille cadette…