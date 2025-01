"Meurtres à Sandhamn" : l'enquête 17 « Nadia » à revoir sur ARTE vendredi 3 janvier 2025

À voir ou à revoir sur ARTE vendredi 3 janvier 2025 à 20:55, la 17ème enquête de la collection "Meurtres à Sandhamn" : « Nadia », inspirée des best-sellers de la reine du polar suédois, Viveca Sten.

L'histoire en quelques lignes...

Nora Linde, sortie faire un footing, découvre le corps d’une femme inanimée sur la plage. Elle lui porte secours et la conduit chez elle : Nadia, blessée et traumatisée, lui raconte qu’elle faisait partie d’un groupe de migrants et qu’elle a dû s’échapper du cargo qui la transportait pour sauver sa vie. Un voilier est bientôt découvert dérivant dans le port voisin, couvert de traces de sang.

Alexander, qui vient de renouer avec une ancienne amante, Karoline, se voit confier l’enquête avec le jeune Valpen. Ils sont rejoints par un agent français : en effet, le sang trouvé sur le bateau s’est révélé être celui d’un terroriste activement recherché en France.

Lorsque le cadavre de ce dernier est à son tour retrouvé sur la plage, Nora commence à douter du récit que lui a fait Nadia…